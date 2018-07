Briefe, die uns in diesen Wochen aus Berlin erreichen, zeigen den Werbestempel des Internationalen Auto-Salons der der Stadt vom 6. bis 16. September wieder jene Kaiserdamm-Atmosphäre vermitteln wird, die in der Vorkriegszeit alle Berliner Veranstaltungen auszeichnete. Außer der Automobilindustrie werden hier auch sämtliche namhaften Werke der deutschen Motorrad-Industrie ihre Erzeugnisse zeigen. Allein vier Hallen aber hat die Ausstellungsleitung ausschließlich für Personenkraftwagen vorgesehen. Das Ausland beteiligt sich ebenfalls mit einem großen Aufgebot an diesem Salon: Mehr als 40 Automarken aus sechs Ländern sind gemeldet. Und da der Interministerielle Einfuhrausschuß für den Berliner Salon erhebliche Devisen-Kontingente zur Verfügung gestellt hat (USA 300 000, England 194000, Italien 66 000, Frankreich 62 000 und u. a. Österreich 50 000 $) dürfte der internationale Erfolg dieses Salons schon jetzt garantiert sein. Er wird im Mittelpunkt der „Berliner Festwochen“ stehen, für die glanzvolle kulturelle und sportliche Veranstaltungen vorbereitet werden, we.