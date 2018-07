Man kann ruhig darüber sprechen: Ganz wohl ist auch dem Bundesfinanzministerium nicht bei dem, was in der langen Debatte über die Steuerreform 1951 in Sachen „Bewirtungsspesen“ schließlich herausgekommen ist. Das Ergebnis war nämlich ein § 9a EStG, wonach Bewirtungsspesen nur nach Maßgabe einer Rechtsverordnung als Betriebsausgaben abzugfähig sind. Die Regierungsvorlage sah die Abzugfähigkeit dieser Spesen unter einer Art, „Selbstbeteiligung“ des Steuerpflichtigen vor. 40 v. H. der tatsächlichen Aufwendungen sollten stets zu Lasten der persönlichen Lebenshaltung gehen. Daß eine solche Regelung fast naiv gewesen wäre, weil sie lediglich zum noch größeren Spesenmachen gereizt hätte, um auf den zur Steuerregulierung erforderlichen Betrag zu kommen, hat man im BFM schließlich eingesehen.

Mit der Ermächtigung jedoch, die Abzugfähigkeit im Verordnungswege zu regeln, hat man im BFM augenscheinlich lange nichts anzufangen gewußt. Sonst wäre wohl kaum ein Monat verstrichen seit Verkündung des Gesetzes, ein Monat von dem Optimisten annehmen, daß in ihm unter dem Eindruck der Ungewißheit nur sehr zurückhaltend Spesen gemacht worden seien, und von dem Skeptiker meinen, daß in ihm alles nachgeholt worden sei, was man bisher versäumt Zu haben glaubte. – Aber die Optimisten haben recht behalten, im Ergebnis wenigstens. Denn die Verordnung zu § 9a beschneidet den Abzug der Bewirtungsspesen schon ab 1, Juli 1951 beträchtlich. Die strengen Aufzeichnungs- und Belegvorschriften gelten dagegen erst vom Tage des Inkrafttretens der Verordnung ab, also einen runden Monat später. (Was den Skeptikern recht Zu geben scheint!)

Besonders schwierig war die Frage, wie man den Abzug begrenzen soll. Die Ermächtigung des § 9a kann zweifellos, großzügig oder sehr kleinlich ausgelegt werden. Dazu trat der Rechtsumstand, daß Bewirtungsspesen, wenn sie durch den Betrieb veranlaßt sind, eben tatsächlich Betriebsausgaben sind. Das zu berücksichtigen, gleichzeitig aber den von der Ermächtigung angestrebten Zweck zu erreichen, dem Spesenunwesen ein Ende zu bereiten, ist nicht ganz einfach. Die Entwürfe im BFM haben einander auch gejagt. Der schließlich ins Kabinett gelangte Entwurf war ziemlich radikal. Durch die Bewirtung von Inländern gemachte Spesen sollten hiernach überhaupt nicht mehr abzugfähig sein, die Bewirtung von Ausländern nur noch insoweit, als sie sich in angemessenem Rahmen hielt (ein früherer Entwurf soll sogar die neckische Unterscheidung vorgesehen haben, daß Inländer in „bescheidenem“, Ausländer aber in „üblichem und angemessenem“ Rahmen bewirtet werden dürften!).

Nachdem das Kabinett zunächst entschieden hatte, daß In- und Ausländer gleich behandelt werden, für beide also ein Kopfbetrag von höchstens 10 DM täglich ausgeworfen werden soll, hat der Bundesrat nun entschieden, daß die bei der Bewirtung von ausländischen Geschäftsfreunden entstehenden Kosten voll abzugsfähig sind. Die Ländervertreter waren der Auffassung, daß die Exporteure derartige Aufwendungeen nicht aus ihren Gewinnen bestreiten könnten, Die Bewirtung darf allerdings nicht in einem Haushalt erfolgen. Wer das in Zukunft tut (und es ist gar nicht selten die sachdienlichste Art der Bewirtung), der muß sich die aufgewendeten Beträge als Kosten der Lebenshaltung anrechnen lassen, d. h. versteuern. 10 DM sind nicht gerade viel. Immerhin kann der Fiskus geltend machen, daß das Tagegeld eines Regierungsrats auf Reisen auch nicht höher ist. Die Frage ist nur, ob man alle Geschäftsfreunde eines Steuerpflichtigen in die vergleichbare Kategorie der Regierungsräte einreihen darf. Selbst diese kommen heute mit 10 DM nicht mehr aus. Kenner der Materie behaupten ganz überzeugt, man werde sich schon zu helfen wissen.

Aber das dürfte nach unserer Auffassung doch etwas schwieriger sein, als man annimmt. Denn der Verordnungsgeber war klug genug, es nicht ausschließlich bei einer schematischen Begrenzung zu belassen: er fordert sehr differenzierte Nachweise über die tatsächlichen Aufwendungen. Sie

müssen einzeln verbucht oder aufgezeichnet werden und sind auf einem Sonderkonto, und zwar getrennt nach abzugfähigen und nicht abzugfähigen Ausgaben, auszuweisen. Darüber hinaus muß der Steuerpflichtige in Zukunft nach jeder geschäftsanbahnenden Schmauserei einen Beleg anfertigen und unterzeichnen, der soviel Einzelangaben enthalten muß, daß es dem Gastgeber manchmal direkt peinlich werden wird: Ort und Tag, ferner Anlaß der Bewirtung (hier wird schrecklich gelogen werden!), Speisen, Getränke und sonstige Genußmittel nach Art, Menge und Preis und den Gesamtbetrag der Rechnung (von der Angabe der Kennkarten-Nummer ist erstaunlicherweise abgesehen worden). Aber dessen nicht genug. Diesem Eigenbeleg muß auch noch eine bestätigende Quittung des Gaststätten-Inhabers beigefügt werden.

Man kennt allerdings auch seine Grenzen: Es braucht nur die Zahl der bewirteten Personen und der Personenkreis als solcher angegeben zu werden, wenn die Feststellung der Namen und Anschriften nicht üblich ist und dem Steuerpflichtigen auch nicht zugemutet werden kann und wenn die Spesen je Person 2 DM nicht übersteigen. Und überhaupt kein Beleg braucht gefertigt zu werden, soweit es sich um die Bewirtung mit Getränken oder Tabakwaren handelt, die jeweils nur einen geringen Wert haben, und wenn das Anbieten nur als „Aufmerksamkeit im geschäftlichen Verkehr“ zu werten ist.

Bei einer Prognose über die Wirksamkeit dieser neuen Maßnahmen mischt sich trotz Anerkennung Ihrer Notwendigkeit sehr viel Skepsis über den Erfolg ein. Denn natürlich spielt auch das Kapitel Steuermoral eine nicht unbedeutende Rolle dabei, Ist die konsequente Durchführung erzwingbar, dann sind zwei Wirkungen jetzt schon zu erkennen: Einige Lokale mit besonderem Aufwand werden ihren Betrieb einschränken oder gar einstellen müssen, weil mit 10 DM täglich bei ihnen nicht viel zu machen sein wird, und ferner wird die sehr wendige Büromittelindustrie zweifellos in Kürze zum Zweck der erleichterten Erfüllung der Nachweisvorschriften mit einem entsprechenden Bewirtungsspesenvordruck oder -block zur Stelle sein. B – l.