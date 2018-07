Die Notlage des deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes ist sicherlich kein Phantasiegebilde, vor allem für große Teile des Gewerbes in den Erholungsorten. Geldknappheit und Kostensteigerungen in Verbindung mit ungünstigen Witterungsverhältnissen lassen schon Sorgenfalten auf den freundlichen Gesichtern berufsmäßiger Gastlichkeit begründet erscheinen. Aber immer wieder stößt man auf Fehler in den eigenen Reihen, die, schlimme Auswirkungen haben können. Immer wieder findet man Häuser, die ihre Leistungen nicht den Preisen anpassen. Wenn zum Beispiel ein gutbürgerliches Haus am Rande der Lüneburger Heide bei einem Pensionspreis von 9 DM (zuzüglich Bedienung) dem vorher angemeldeten Gast auf engstem Raum eine Eisenbettstelle mit dünner Kapokmatratze ohne Sprungrahmen zur Übernachtung anbietet, dann fragt er. doch, was man sich hierbei gedacht hat. Schließlich handelt es sich doch darum, daß einem zahlungswilligen Gast für seine Ferien – nach einem Jahr angestrengter Arbeit und auch mancher persönlicher Einschränkung zur Finanzierung des Urlaubs – einfach die Grundlage einer jeden Erholung, der gute Schlaf, genommen wird. Dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn von solchen Erfahrungen eine – sicherlich übertriebene – Einstellung ausgeht, die besagt: Was soll ich für mein gutes Geld verreisen, wenn ich es zu Hause besser habe. –m.

Teppiche...

In den ersten Jahren nach 1945, als bei den Besatzungsmächten noch die Episode der kühlen Reserviertheit an der Tagesordnung war, hat es die westdeutsche Textilindustrie kaum zu hoffen gewagt, einmal von eben diesen Besatzungsmächten Aufträge zu erhalten. Jetzt aber werden seit langem von den westlichen Besatzungsmächten zur Versorgung ihres Personals auch der Textilindustrie entsprechende Aufträge erteilt. In der Reihe der Lieferungen, die z. B. von den Amerikanern für das erste Quartal 1951 bestellt wurden, findet man 300 000 qm Sackleinwand, 58 000 m Inlett, 28 000 Hosen und u. a. 21 000 Teppiche. Wenn für unsere Textilindustrie diese Aufträge auch keinen aufregenden Umfang haben, so werden sie aber selbstverständlich dankbar und gern hereingenommen.

Interessant wird diese Auftragsliste für den nüchternen Betrachter erst dann, wenn er einmal die zu liefernden 28 000 Hosen mit den in Auftrag gegebenen 21 000 Teppichen in ein gewisses Verhältnis bringt. Dann nämlich wird er feststellen, daß bei diesem amerikanischen Auftrag – immerhin für den knappen Zeitraum von einem Quartal – auf vier bestellte „Unaussprechliche“ drei große, weiche Teppiche bester westdeutscher Qualität kommen ... ww.