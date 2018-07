Von unserem Berliner Korrespondenten

K. W. Berlin, Anfang August

Das Pfingsttreffen der kommunistischen FDJ im vergangenen Jahr hatte bewußt aggressiven Charakter. Die diesjährigen Weltjugendspiele vom 6. bis 16. August in Ostberlin tragen statt dessen eine friedliche Maske, wie es der Kreml befahl. Aber während sich im vorigen Jahr der Kommunismus mit einer halben Million Jugendlicher aus der Sowjetzone begnügte, sollen es in diesem Jahr zwei Millionen sein, das heißt doppelt so viele Menschen, wie die Bevölkerung von Ostberlin selber zählt.

Um diese zwei Millionen Ostzonen-Jugendlichen und 15 000 ausländische Teilnehmer nach Berlin zu bringen, ist der gesamte reguläre Reiseverkehr, ja sogar der Waren- und Güterverkehr in der Sowjetzone für vier Wochen so gut wie lahmgelegt. Die Fahrt nach Ostberlin ist praktisch. für jeden Jugendlichen zwischen Vierzehn und Zwanzig Zwang. In den Städten und Dörfern der Zone finden seit Monaten Wettbewerbe für die „größte Beteiligung an den Weltjugendspielen“ statt. Fabriken und Werke sind gezwungen, in Sonderschichten und Feiertagsarbeit Zuschüsse für die Weltjugendspiel-Teilnehmer zu erarbeiten. Außerdem müssen die zurückbleibenden älteren Leute die Arbeit ihres nach Berlin reisenden jüngeren Kollegen mit übernehmen.

Am Berliner Alexanderplatz dienen die beiden einzigen erhaltenen Hochhäuser seit mehr als einem halben Jahr den Organisationsbüros des kommunistischen „Spiels“ als Unterkunft. Für die einzelnen Veranstaltungen hat die Sowjetzonenregierung in Ostberlin eine neue Sporthalle, ein Schwimmstadion, Freilichtbühnen, Sportparks und Sportplätze gebaut. Aber symptomatischer ist es vielleicht noch, daß gerade in diesen Tagen auch der pompöseste Bau von Ostberlin fertig wurde: Die Sowjetbotschaft unter den Linden.

Die Weltjugendspiele sind eine Veranstaltung des Weltjugendbundes. Und dieser Weltjugendbund repräsentiert die kommunistische Internationale der Jugend. Im Tarngewand des Sports will er an einem der neuralgischsten Punkte der Welt seine bisher machtvollste Demonstration entfalten. Ostberlin hat in den letzten Jahren unendliche Propagandawellen über sich ergehen lassen. Aber die Weltjugendspiele haben es erstmalig nicht nur in eine kommunistische, sondern in eine zentrale Stadt der Sowjets umgewandelt. Straße um Straße ist nach einem Einheitsplan dekoriert. Die Hauptstraßen sind mit Stalin-Porträts zugedeckt. Daneben gibt es Straßen, die ausschließlich Pieck, Mao Tse Tung, Bierut, Molotow, Gottwald oder irgendeinem anderen roten Prominenten vorbehalten sind. Ganz Ostberlin ist in eine kommunistische Ahnengalerie verwandelt worden.

In Ostberlin soll vor dem imponierenden lebenden Hintergrund der in die blauen Hemden des Einheitsstaates gepreßten Zonenjugend der Welt bewiesen werden, daß der Kommunismus hier eine massive Bastion errichtet hat. In Westberlin aber wirdin diesen Tagen die gesamte Bevölkerung bereitstehen, um den nach Westberlin hereinschauenden Jungen und Mädchen aus, der Ostzone einen freundlichen Empfang, bereiten.