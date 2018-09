Von Hubertus Prinz zu Löwenstein

In den Tagen, da Holland den Kriegszustand mit Deutschland für beendet erklärte, bereiste Prinz zu Löwenstein als Sonderberichterstatter der „Zeit“ die Niederlande.

Den Haag im Juli

Vor einiger Zeit sprach der neue deutsche Botschafter im Haag bei einem hohen Beamten des Außenministeriums vor, um im Auftrage der Bundesregierung für drei zum Tode verurteilte Nationalsozialisten zu intervenieren. Bei einem der Namen horchte der Beamte auf. „Das ist der, der meinen Vater umgebracht hat“, sagte er und erhob sich. Langsam ging er durch den weiten Büroraum und blieb einen Augenblick vor seinem Schreibtisch stehen. Dann nahm er das Telefon und verlangte eine Nummer. „Bitte, veranlassen Sie, daß die Hinrichtung ausgesetzt wird“, sagte er. – Diese Begebenheit scheint mir für den Geist des Landes bezeichnend zu sein. Wenn sich freilich ein Deutscher allzu laut gebärdet oder gar mit jenem Takte, wie er einige unserer Landsleute auszeichnet, fröhlich verkündet, daß er im Jahre 1943 in Amsterdam noch schöne Einkäufe für seine Frau machen konnte, dann kann es geschehen, daß man ihm „Moffe“ – das holländische Äquivalent für „Boche“ – zuruft! Im übrigen aber läßt sich nicht verbergen, daß es zwischen den Holländern und den Deutschen auch grundsätzliche Schwierigkeiten gibt, die beseitigt werden müssen.

Da ist an der Grenze ein Stück deutschen Bodens – der sogenannte Selfkant, mit dem Hauptort Tüddern – das seit dem 23. April 1949 offiziell zu Holland gehört. Nicht als ob es in Holland an kritischen Stimmen gegen diese holländische Annexion gefehlt hätte! Tatsächlich sind die 6500 Einwohner dieses Landstrichs staatsrechtlich auch heute immer noch Deutsche, Sie besitzen holländische Pässe, in denen steht, daß sie „wie Niederländer“ behandelt würden. Und kirchlich gehört das Gebiet nach wie vor zur Diözese Aachen. Holland bezeichnet den Selfkant – so auch das Eltener Land – als „reichsunmittelbare Gebiete“. Sie werden verwaltet durch sogenannte „Landdrosten“, die es sonst nur gibt, wenn ein neues Gebiet durch Einpolderung dem Meere abgerungen wird. Der Droste hat unbegrenzte Vollmacht. Man muß hinzufügen, daß die Bevölkerung kein Wahlrecht besitzt. Es bestehen auch keine politischen Parteien für sie, es gibt nicht einmal einen frei gewählten Gemeinderat.

Es fand gerade ein Fest der deutschen Schützenvereine statt, als ich dort ankam. An den Wänden sah man noch Aufschriften aus der Annexionszeit: „... wollen wir bleiben.“ Das Wort „Deutsch“ war von der holländischen Landpolizei ausgelöscht worden. Die Leute beklagten sich, daß die deutschen Regierungsstellen sich bisher herzlich wenig um sie gekümmert hätten. Ein Beispiel: Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat zwar die deutschen Lehrer aufgefordert, auf ihrem Posten zu verbleiben, aber entgegen den Abmachungen sind sie schlechter gestellt als ihre Kollegen im Bundesgebiet und als die holländischen Lehrer. Es gibt zwölf deutsche Lehrer (und bereits sieben holländische) im Selfkant, von denen im Herbst zwei weggehen. Auch in bezug auf Lehrmaterial und sonstiges Kulturgut werden die Gebiete deutscherseits sehr stiefmütterlich behandelt. Die Schulen können nicht, einmal mehr die deutschen pädagogischen Zeitschriften beziehen, nicht weil die Holländer sie nicht hereinlassen, sondern weil die deutschen Behörden für diese lächerlich kleinen Beträge keine Devisen zur Verfügung stellen. Alles in allem: Die Bevölkerung hat das Gefühl, zu „Auslandsdeutschen“ geworden zu sein, zu Fremdlingen im eigenen Land ...

Auf der Fahrt nach Norden kamen wir bei Ijsselsteijn zu einem großen deutschen Soldatenfriedhof. Über diesen Friedhof sind in Deutschland viele Gerüchte verbreitet, die bei zehntausenden von Familien eine schmerzliche Beunruhigung hervorgerufen haben. Denn immer, wenn sie versuchten, die Gräber ihrer Männer oder Söhne zu besuchen, wurden sie abgewiesen: der Friedhof sei noch nicht geöffnet – so hieß es – und man wüßte auch gar nicht, wann es soweit sein werde.