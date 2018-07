Für alle Musiker und Musikfreunde wird es ein freudig begrüßtes Ereignis sein, daß der „Moser“ wieder da ist; nämlich die neue, wesentlich ergänzte und gründlich revidierte Ausgabe des „Musik-Lexikons“ von Hans Joachim Moser (Musikverlag Hans Sikorski, Hamburg; 1558 S., Ganzleinen 72 DM; Subskriptionspreis 65 DM). Von allen musikalischen Nachschlagewerken ist dieses das in Deutschland am weitesten verbreitete und am liebsten zu Rate gezogene. Seine letzte Neuauflage 1942 mußte sich, wie jede Publikation im damaligen Deutschland, natürlich gewissen Verpflichtungen fügen, die seinen wissenschaftlichen Wert beeinträchtigen konnten: durch Verschweigung mancher wesentlichen Erscheinung und durch Berücksichtigung mancher unwesentlichen. Doch durfte der Autor sich auch damals rühmen, hierin mit bemerkenswerter Vorsicht, mit Takt und Geschick verfahren zu sein. Jene Schönheitsfehler sind nunmehr beseitigt und dazu eine Reihe wichtiger Bereicherungen hinzugekommen. Nicht nur betreffs der Vervollständigung der Namensliste, die lückenlos alle Persönlichkeiten umfaßt, die als Komponisten, Interpreten, Virtuosen, Musikwissenschaftler, Kritiker oder Forscher an der Entwicklung der Tonkunst hervorragend mitgewirkt haben und heute mitwirken. Eine Wertbestimmung (die ja in vielen Fällen doch weitgehend subjektivem Ermessen unterliegt) wurde dabei weniger in der Textfassung gegeben als eben durch die Tatsache und die Form der Behandlung.

Nun ist „Vollständigkeit“ der Materie wie Gründlichkeit und Objektivität der Verarbeitung freilich nicht mehr, als selbstverständliche Voraussetzung einer lexikalischen Arbeit. Was dem „Moser“ sein spezifisches Gewicht und seinen besonderen Reiz verleiht – wodurch er zu einem richtigen Lesebuch wird, in dem man auch ohne eigentliches Frageziel gern blättert und stöbert – das ist die ungewöhnliche Lebendigkeit in der Art des Autors, die Dinge zu sehen und zu beschreiben. Sie zeigt sich schon in der Vielfalt der besprochenen Sonderthemen wie: musikalische Ländergeschichten, Entwicklungsgeschichten der einzelnen Musikgattungen, der Musikkulturepochen und so weiter. Sie zeigt sich aber vor allem in der Einbeziehung zahlreicher Problemkomplexe, die man woanders fast nur sporadisch behandelt findet und zu denen der Autor gerade die interessantesten Gedanken beizusteuern hat.

Durch solche Querverbindungen, die über die Grenzen des „Fachlichen“ hinweg in mancherlei andere Geistesbezirke, andere Wissensdisziplinen vorstoßen, erweitert sich von selbst auch der Leserkreis, für den der „Moser“ Interesse haben muß und dem er Belehrung zu bieten hat. A-th.