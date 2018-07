Weil es seit Tagen regnet, ist es am Sonnabend im „Miramar“ leer. Der Geldmakler, der seit Mittwoch eines der fünf Appartements für dreißig Mark bewohnt, hat vor dem Einschlafen zu seiner Frau gesagt: „Ich glaube nicht, daß es sich lohnt, hier was zu investieren.“ Sie hat ihre spöttischen Augen bekommen und mit ironischer Stimme aus den Kissen heraus gegähnt: „Wie schlau du bist! Um jeden Pfennig wäre es schade. Der kleine Wicht in diesem pompösen Rahmen“ (und sie hat mit dem Fuß die gelbseidene Bettdecke gelupft) – „eine peinliche und unrentable Kombination, mein Lieber.“

Hätte der kleine Meierhof diese Worte gehört, würde er sich nicht gerade die Hände reiben und vergnügt zu seinem Anwalt sagen:

„Verlassen Sie sich drauf, der Mann ist richtig. Morgen früh arrangiere ich die Sache. Sie werden vernünftig mit ihm reden, ruhig ganz offen, und ich bin aus der Klemme raus.“

Sie sitzen im großen Restaurant, das die ganze Länge des Erdgeschosses einnimmt. Die schönen Stehlampen aus Messing und die Leuchten über den riesigen Ölgemälden sind ausgeschaltet. Nur der gediegene Wandarm über ihrem Tisch in der Ecke spiegelt sein Licht in der Fensterflucht, hinter der in die große Bucht des Meeres unablässig der Regen fällt.

„Meierhof, nun phantasieren Sie nicht“, sagt der Anwalt. „Der Makler weiß doch, was er will. Für Zweihunderttausend bar auf den Tisch verlangt er Sicherheiten, und da werden Sie wieder nicht mittun wollen.“

„Will ich auch nicht. Die Sicherheiten kenne ich: Der Meierhof ist unscheinbar, der Meierhof ist nicht vom Fach, der Meierhof muß in der Versenkung verschwinden.“ Aufgeregt zupft er Blütenblätter aus der weißen Nelke in seinem Knopfloch und streut sie achtlos auf den Perserteppich, der noch aus der vorigen Saison von der Kreditbank beliehen ist. „Mich kriegen sie hier nicht raus. Ich muß arbeiten, arbeiten, immerzu arbeiten.“ Er winkelt seine kurzen Arme an und stößt sie dann ruckartig über den Tisch. Dazu schneidet er mit seinem unausgeprägten, schwammigen Gesicht eine theatralische Grimasse.

„Er könnte jeden Augenblick wieder Schuhputzer werden“, denkt der Anwalt.