Die Kontinente sind in den vergangenen Jahrzehnten näher zusammengerückt, und der Ozean zwischen Amerika und Europa ist heute in wenigen Flugstunden zu überwinden. Wie die räumliche Entfernung scheinbar geringer geworden ist, so sind auch die geistigen Gegenpole, das verschiedene Lebensgefühl und die Einstellung zu dem jeweiligen Begriff der persönlichen und der allgemeinen Freiheit einander nähergekommen, wenn auch die charakteristischen Eigenarten eines jeden erhalten blieben und hier wie dort der Sinn für Tradition lebendig bewahrt wurde.

Vor einem halben Jahrhundert, als die elementare Gegensätzlichkeit zwischen Amerikanertum und europäischem Denken noch ungeschliffen aufeinanderprallte, wurden diese Auseinandersetzungen zum großartigen Vorwurf für den sensiblen amerikanischen Romancier und Wahleuropäer Henry James. In den angelsächsischen Ländern hat sein achtzehnbändiges Oeuvre in der jüngsten Zeit eine Renaissance erfahren, von der wir in Deutschland bis jetzt unberührt geblieben sind. Außer kleineren Novellen ist uns sein Werk unbekannt. Nun hat der Verlag Gustav Kiepenheuer, Köln und Berlin, es gewagt, als ersten Roman in deutscher Sprache das faszinierende „Portrait of a Lady“ („Bildnis einer Dame“, übersetzt von Hildegard Blömeyer, 591 S., Leinen 19,80 DM) herauszubringen.

Mit erregender psychologischer Konsequenz entfaltet sich vor dem Auge des Lesers das zwischen Illusion und Wirklichkeit schwebende Bild eines schlichten, aufgeschlossenen, intelligent ten amerikanischen Mädchens, das nach Europa kommt, um hier „so glücklich wie nur möglich“ zu sein. In England, das ihr reif und vollkommen erscheint, „so köstlich im Geschmack wie eine reife Oktoberbirne“, lebt sie im Hause ihrer Tante und wird von einem jungen Aristokraten umworben. Aber der Amerikanerin kommt die Bewunderung eines „Mannes von Stande“ vor „wie ein Angriff fast vom Ausmaße eines Affronts“, zum mindesten wie eine Zumutung: sie scheint ihr unbedingtes Freiheitsgefühl anzutasten, das ihr als Höchstes gilt. Den Antrag eines amerikanischen Landsmannes, eines Jugendfreundes, schlägt sie ebenfalls aus. Sie will das Leben entdecken und glaubt in einer Ehe ihrem Schicksal auszuweichen. Sie ist ein Mensch des Risikos, der aus dem Traum seiner Jugend Wahrheit werden lassen will und dessen Vorstellung vom Glück „eine schnelle Kutsche in dunkler Nacht“ ist, „die von vier Pferden gezogen über Wege rattert, die man nicht sehen kann“.

Durch ganz Europa führt sie ihr Wissensdrang. In Florenz begegnet sie einem mittellosen Gentleman, einer „perfekten Null“, der „einer vornehmen Denkmünze, geprägt zu besonderem Anlaß“, gleicht, und ihn heiratet sie, entgegen aller Vernunft und trotz – der Warnungen ihrer Freunde, deren Rat sie in den Wind schlägt. Nur zu bald muß sie erkennen, was ihr Stolz nicht wahrhaben will: daß sie das Opfer eines skrupellosen Mitgiftjägers und seiner ehemaligen Geliebten, an deren großmütige Freundschaft sie glaubte, geworden ist. Ein Gefühl des Erstickens und der Finsternis ergreift Besitz von ihr. Das freizügige, offene Geschöpf ist von einem Geruch nach Moder und Schimmel umgeben, dem sie nicht entgehen kann. Einzig die Liebe ihrer blutjungen Stieftochter und die Schönheiten Roms, die ihr tief und zärtlich vertraut geworden sind, mildern ihren Gram. Auch im Unglück erfüllt sie das Maß ihres Wesens. Ihr Entschluß, gerade diesen Mann zu heiraten, war völlig frei; so wird sie die Maske der glücklichen Frau, die sie nur einmal beim Tod des geliebten Vetters ein wenig lüftet, weitertragen vor aller Welt für den Rest ihres Lebens,

Das ist die Fabel: Amerika und Europa, innere Freiheit und innere Gebundenheit in einem „Bildnis“ dargestellt. Im Bildhaften wurzelt die eminente Kunst Henry James’. Die Sprache ist ganz durchsetzt davon. Sie fängt auch das scheinbar Wesenlose andächtig ein und nähert sich den Menschen gleichsam in unzähligen Pinselstrichen, bis das Porträt einer erfüllten Wirklichkeit mit einem Male greifbar vor dem Blick des Lesers steht. Ingeborg Hartmann