Fritz Reuter legte seinem Inspektor Bräsig als Leitmotiv eine Redewendung in den Mund, die seitdem zum geflügelten Wort geworden ist: „Die Armut kommt von der Poverteh.“ Nun bedeutet, laut Toussaint-Langenscheidt, „Poverteh“ (pauvreté) genau dasselbe wie Armut, und so meinen fast alle, die Bräsig zitieren, daß Reuter hier einen ganz groben Fall von sprachlicher Un- oder Halbbildung habe erfinden wollen. Doch da haben sie zu früh über den mecklenburgischen Landwirt gelächelt. In dessen Munde ist nämlich (und Fritz Reuter wußte das sehr wohl) ein nicht unerheblicher Unterschied zwischen Armut und „Poverteh“. Jene ist die Armut der Bauern, diese die Armut der Städter. In der Stadt ist alles „eleganter“ als auf dem Lande, und so hat auch der Geldmangel einen nobleren Namen, eben einen französischen. Die Bauern sind arm, weil in der Stadt die Geschäfte schlecht gehen – das ist der Sinn der so kurios klingenden Behauptung, die Armut komme „von der Poverteh“.

Gewisse Feinheiten der ländlichen Sprache werden in den modernen Großstädten nicht mehr verstanden, wie man sieht. Ähnlich wie Bräsigs Ausspruch ist es der Bauernregel ergangen, die besagt, das „Spinnen am Morgen Kummer und Sorgen“ bringe, während dagegen „Spinnen am Abend erquickend und labend“ sei. Sie ist in die Städte gewandert und hat dort ihren klaren, soziologisch so aufschlußreichen Sinn ebenso eingebüßt wie einen entscheidenden Buchstaben des Tätigkeitswortes „Spinnen“. Dieses hat sich irgendwo auf dem Weg der Wanderung in das Hauptwort „Spinne“ verwandelt, und damit ist aus der so verständigen Bauernregel ein recht unverständiger Spruch geworden, den Abergläubige nicht nur im Munde führen, sondern auch praktizieren, und zwar – des Morgens wenigstens – auf Kosten der Spinne.

Die Absurdität dieser verstädterten Regel glossierte hier neulich (in Nr. 28) Ludwig Hohl. Zahlreiche Leserbriefe (einen davon druckten wir in Nr. 30 ab) wiesen inzwischen auf Ursprung und guten Sinn des alten Wortlautes hin. Sie irrten aber, wenn sie meinten, die Fälschung sei minder wirksam als der echte Spruch. Ganz im Gegenteil. Der Spruch vom Spinnen spiegelt nur einen Sachverhalt – den Unterschied zwischen arm und reich auf dem Lande –, der von der Spinne hingegen, sinnlos zwar, bringt unschuldige Tiere zu Tode. Denn er wird nun einmal geglaubt (aber geglaubt sozusagen), und daran kann keine Feststellung über seinen besseren Vorgänger etwas ändern.

Beide, Poverteh und Spinne, sind als schade Worthülsen Nebenfolgen der Landflucht des vorigen Jahrhunderts. Mit so vielen Bauernsöhnen zogen auch bäuerliche Weistümer in die Städte und nahmen dort das Gesicht der nivellierenden Massenzivilisation an. C. E. L.