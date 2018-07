Ein alter Spruch sagt, daß es drei Möglichkeiten gäbe, die Unwahrheit zu sagen; die konventionelle Lüge, die gemeine Lüge und die Statistik. Daran fühlt man sich erinnert, wenn man die Statistiken miteinander vergleicht, die im Lohn-Preis-Gespräch, also über das gleiche Thema, von den Gewerkschaften einerseits und den Arbeitgeberverbänden andererseits veröffentlicht werden. Sprechen doch die Aufstellungen der Gewerkschaften davon, daß die Lebenshaltungskosten vom Juni 1950 bis Mai 1951. um 12,6 v. H., die durchschnittlichen Brutto-WochenVerdienste aller industriellen Arbeiter aber nur um 10 v. H. gestiegen seien. Die Arbeitgeberverbände stellen demgegenüber fest, daß der Reallohn seit Juni 1950 um 11 v. H. gestiegen sei, da die Lohnerhöhungen in der zweiten Lohnwelle die Preissteigerungen erheblich überstiegen hätten. Man sieht also, mit Zahlen läßt sich etwas anfangen, wenn sie nur „richtig“ angewendet werden.

– Die Gewerkschaften haben nun unerwartet der Regierung ihre weitere Mitarbeit in den gemeinsamen wirtschaftspolitischen Aussschüssen aufgekündigt, was um so erstaunlicher ist, als kein greifbarer Anlaß dazu vorliegt. Es ist nämlich, soweit heute überhaupt Vorhersagen zu machen sind, damit zu rechnen, daß das Preisniveau zurückgehen, also eine Reallohnsteigerung eintreten wird. Die angegebenen Begründungen, daß die Restauration alter Eigentumsverhältnisse im Bergbau wieder Platz greife, gehen an den Tatsachen vorbei und sind außerdem ein bedenkliches Präjudiz der endgültigen Neuordnung in der Montanwirtschaft, – Bereits vorher hatten die Gewerkschaften zum 30. Juni und 31. Juli etwa hundert Tarifverträge gekündigt. Statt aber – ihrer Statistik folgend – Lohnerhöhungen um durchschnittlich 2,6 v. H. zu fordern, verlangten sie zwischen 12 und 20 v. H., und zwar auf der ganzen Linie. Da die aus solchen Lohnerhöhungen folgende Steigerung der Kaufkraft um etwa 3,5 Mrd. DM sinkender, im besten Falle gleichbleibender Konsumgüterproduktion gegenüberstehen würde, ist sie indiskutabel. Manche Tarife wurden schon auf die Ankündigung der Bundesregierung hin gekündigt, die Subventionen für Brot und Margarine aufzuleben. So geht es doch nicht. Wir haben schließlich oft genug erlebt, wie erheblich Pläne oder Ankündigungen modifiziert wurden, ehe sie vor den Bundestag, kamen, geschweige denn Gesetz wurden. Hinzu kommt, daß sich die Wirtschaftsdaten zur Zeit so rasch ändern, daß die im Frühjahr ausgesprochenen Tarifkündigungen heute im Zeichen sinkender Weltrohstoffpreise und zurückhaltender Nachfrage im Inland schon überholt sind. Eine dritte Lohnwelle würde genau das Gegenteil von dem erreichen, was wir doch die wollen: nämlich Exportsteigerung nach außen und Arbeitsfrieden nach innen. Denn eine allgemeine Lohnweile würde die führende Stellung des Bergarbeiterlohnes gefährden und dort automatisch neue Lohnforderungen auslösen. Die Gewerkschaften sollten also bei Lohnforderungen dieses Umfanges bedenken, daß diese sowohl für die Volkswirtschaft als auch für den einzelnen, weittragende und überwiegend negative Folgen haben.

Allerdings ist es nötig, einmal zu untersuchen, wie die Lohnforderungen der Arbeitnehmer entstehen. Es ist nicht ausschließlich der Wunsch, besser zu leben, denn auch der Arbeiter weiß, daß der Lebensstandard nach einem verlorenen Kriege nicht unbegrenzt hochgeschraubt werden, kann. Hier spielen psychologische Gründe eine nicht unbedeutende Rolle. Der Arbeiter hat das Gefühl, daß auf der Unternehmerseite – hervorgerufen und gefördert durch die Steuerpolitik – ein unangebrachter Luxus getrieben wird. Diese Ansicht trifft man immer wieder an, wobei sicher oft vergessen wird, daß weniger der echte Ertrag der Unternehmungen als eine verfehlte Steuerpolitik diesen Luxus ermöglicht. Aber es kommt eben auf die Optik an. Verärgerung über das eigene Unvermögen zu ähnlichen Ausgaben und die deutsche Nationaleigenschaft des Neides schlagen sich dann in höheren Lohnforderungen nieder.

Es hat oft den Anschein, daß diese rein psychologisch bedingten Momente zwar von den Spitzen verbänden der Arbeitgeber gesehen, aber von den einzelnen Unternehmern wenig oder gar nicht in Betracht gezogen werden. Es ist nun mal eine Tatsache, mit der man rechnen muß, daß der Arbeiter sehr empfindlich geworden ist. Man wird daher Lohn- und Arbeitsdisziplin – die Steigerung der Schichtleistung im Bergbau gehört auch hierher – nur dann erreichen, wenn der Arbeiter die Überzeugung bekommt: die Gegenseite nimmt ebenfalls Einschränkungen auf sich. Es kommt also auf das Klima an, das der einzelne Arbeitgeber zu schaffen versteht. Die Aufgabe der Spitzenverbände muß es sein, immer wieder ihre Mitglieder anzuhalten, daß sie mit gutem Beispiel voranzugehen haben, wenn sie Disziplin von der anderen Seite erwarten. Sicher ist der Prozentsatz der schwarzen Schafe nur verhältnismäßig gering; immerhin ist er nicht so klein, wie die Arbeitgeberverbände sagen. Aber es ist ja eine alte Sache, daß ein Außenseiter die ganze Innung blamiert, und natürlich wird der dann immer von der Gegenseite zitiert.

Warum führt man eigentlich nicht, um die häufig so unerquicklichen Lohn-Preis-Gespräche zu vermeiden, Grundlöhne mit gleitenden Teuerungszuschlägen nach Schweizer Muster ein? Das hätte den Vorteil, daß das heute sehr starre Lohnniveau der schwankenden Konjunktur am Weltmarkt nach oben wie nach unten angepaßt wäre. Die Frage des Indexes, nachdem die Höhe der Teuerungszuschläge zu berechnen wäre, sollte doch kein unüberwindliches Hindernis auf diesem Wege darstellen. C. v. Sydow