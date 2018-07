Bis die türkische Regierung den Leiter der Bundesanstalt für Forst- und- Hoizwirtsehafc inReinbefe, Professor Dr Ing. Heske in Friöiiaftr 1950 an die. Universität Istambul berief, feennte man damit rechnen, daß seine lätigkeit nicht nur auf Vorlesungen beschränkt Waben w iwde. Kenntnis des Orients, ausgedehnte Reisen in Asien und. Afrika sowie vielfache Mitarbeit an Waldwirtschaftsprojekten prädestinierten den 58iährien Wissertschaftlef geradezu, bei staaiksfeen Maßnahmen zur Intensiv ieruns; des Boden, zur Dürrebekämpfung untl "Watderhaltang beratend zur Seite zu stehen. Entsprechend arbeitet er jetzt in der Türkei, abgesehen von seinen Uni versitätsverpiififerungf n, an ekn wissenr scHafdichen Grundlagen großer Projekte. Wakf erhaltung und 1 Forstwirtschaft sind für das Land zu einem Problem von brennender Aktualität geworden. Permanente Watdzerstörung, unerhebliche Nutzung des- Naturdüngers fenschreitende Verarmung ursprünglich fruchtbaren AckerlÄßdes bedrohen den türkischen Lefaensraum mit dem Gespenst der Produktionsminderang, Niia soll eine grundlegende Neuplaaung erf&Jgen. Durch systematische Dürrebekämpfung in den riesigen Steppenrandgebieten, wo ein natüriicher Niedesschlag von jährlich 300 bis 400 mm verzeichnet wird, will man den gesamten Waldbestand on etwa 12 Mrll. Hektar vor weiterer Schädigung bewahren und die Landwirtschaft in , tensivieren Den erforderlichen "Windschatten", die wichtigste Voraussetzung hierfür, sollenWindschutzstreifen schaffen. Damit läßt ach- die BodeäfeachtigJseit weitgehend erhalten, nämlich" der Verdunswngsgrad um 30 bis 40- v, H. drücken. Di Windschutzstreifen verhindernWinderosionen, d h die Verlagerung des zu Staitb ausgetrockneten- Mutterbodens, ufitt führen zu einer gleichmäßigen Verteilung- der winterliehen Schneedecke, also zu einem- feuchtigkewsgesättigtcn Boden nach der Schireeschnwfee. Hier lassen sich- dann- auch landwirtschaftliche Kulturpflanzen, besenders aber ti ef wurz elnde Futtergräser, anbauen. Und? Futtergräser, die reichlich Kalk aufnehmen, dk 1 einer KlömpchenbiLdung und Feuchtigfeeitssaittntltong an der Bodenebferiläcbe Vorschub leisten, bedeuten den ersten Schritt zur- Intensivierung der Bodenwirtschaft. Fruchtbare Weideland beseitigt erfahrungsgemäß die Notwendigkeit nomadischer Waldweide —" ab Mai jeden Jahres werden jetzt große Herden, von insgesamt 50 bis 60 Mill. Stück Vieh, aus Jer dürren Steppe in die Waldungen abgetrieben — große Fatteranbauflächen stellen die Stallfütterung sicher, unA mit ihr die restlose Ausnutzung des Naturdüngers Überdies sollten die Windschutzstreifen schön inabsehbarer Zeit d enBrenn holzbedarf siche metfea können, während bisher (wie übrigens in fast allen waldarmen Gebieten des Nahen Ostens) Viehdung zu Brennzwecken herhalten muß s zum Nachteil der Landwirtschaft.

Unterstellt man, daß die hier angedeuteten praktischen- Sofertmaßnahmen ständigeFortschritte auf dem Gebiet "landVirtschaftlächer Industrialisierung" ( durch Bau kulturtedinischer Bewässerungsanlagen etwa) zur Folge haften werden, dann ist es wohl kaum Utopie, die Steppenrandgebiete von heute als. Kornkammer "von morgen" zu bezeichnen w nd dem türkisdufö Projekt im "Vergkk&" ru Roösevelts TfeBJKsSy Vaiiey Prfrjekt oder Stalins- Ukraine Plan —" gleletiraagige Be- deutung beizmessen. R v. N,