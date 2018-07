Die UNO-Kommission für Internationales Recht hat der UNO-Vollversammlung nach langen Beratungen einen Konventionsentwurf zugeleitet, eine Art Gesetzbuch, worin zwölf Verbrechen gegen den Frieden definiert und für strafbar erklärt werden. Unter den zwölf Punkten befinden sich Angriffsakte, „falls nicht die nationale oder kollektive Selbstverteidigung eine Verwendung von bewaffneten Streitkräften fordert oder damit eine Entscheidung der UNO befolgt wird“, ferner Angriffsdrohungen, Vorbereitungen einer Regierung, Streitkräfte gegen ein anderes Land einzusetzen, der Einfall bewaffneter Banden in fremdes Staatsgebiet, Beteiligung oder Ermutigung zur Entfesselung eines Bürgerkrieges in einem anderen Lande, Aktionen zur Annektion von fremdenStaatsgebieten, Vernichtung nationaler, rassischer oder religiöser Gruppen, unmenschliche Handlungen „wie Mord, Ausrottung, Versklavung, Deportation oder Verfolgung aus politischen, rassischen, religiösen oder kulturellen Gründen“, Verletzungen der Gesetze und Gebräuche des Krieges, schließlich Verschwörungen zur Durchführung der aufgezählten Straftaten. Hier soll nicht darüber gesprochen werden, ob diese Definitionen vollzählig, ausreichend und eng genug sind, so daß wirklich ein internationales oder nationales Gericht auf ihnen gerechte Urteile aufbauen könnte. Viel wichtiger ist die Frage, auf welche Weise gesichert werden soll, daß der Verletzte den Schuldigen und nicht immer nur der Sieger den Besiegten nach diesem Gesetzbuch anzuklagen vermag. In einer zweigeteilten Welt wird eine solche Sicherung schwerlich gefunden werden können.

Es stellt sich aber auch noch eine andere Frage. Am Ende des zweiten Weltkrieges hat keine solche Konvention bestanden, was aber die Sieger nicht gehindert hat, durch eine rückwirkende Gesetzgebung ungefähr dieselben oder jedenfalls ganz ähnliche Tatbestände nachträglich für strafbar zu erklären und auf dieser Grundlage zahllose Strafmaßnahmen zu ergreifen. Wenn dies berechtigt war, dann muß man fragen, wozu heute eine solche Konvention nötig ist, weil man ja wieder ebenso verfahren könnte wie 1945. Wird die Konvention aber deshalb gemacht, weil man international eingesehen hat – was ja auch in anderen UNO-Beschlüssen schon festgestellt wurde –, daß eine rückwirkende Strafgesetzgebung unmoralisch ist, dann ist durch diese Konvention sämtlichen politischen Straf maßnahmen, die seit 1945 auf Grund eben einer solchen rückwirkenden Gesetzgebung ausgeführt worden sind – von Nürnberg bis zur Einstufung der Mitläufer –, das Urteil gesprochen.

W. F.