Über die Sorgen des berühmten „Mannes auf der Straße“ in der Sowjetunion, über die man im Westen nicht allzuviel weiß, ist in der Leserbriefspalte der russischen Fachzeitschriften häufig mehr zu erfahren als in den führenden Moskauer Tageszeitungen Prawda und Isvestija. Den Beziehern dieser Blätter bleibt es überlassen, an die Echtheit solcher Zuschriften zu glauben oder anzunehmen, daß sie bestellt wurden, um „Saboteure“ anzuprangern.

In der Lehrerzeitung Uczitelska Gazeta, Moskau, beklagte sich W. Chatkewitsch, Vater, eines achtjährigen Jungen: „In keinem einzigen Laden in Murmansk kann man Schulhefte kaufen. Wann endlich werden, diese ‚Kleinigkeiten‘ in Ordnung gebracht?“ – P. Sigutow, Lehrer an der Volksschule in Tarmaklinsk bei Omsk, schrieb: „Auch in diesem Jahr haben die Schulen in unserem Bezirk keine Kreide erhalten.“ – Ein anderer Lehrer, F. Sokolow aus Nelshensk bei Woronesh, teilt mit: „In den Verkaufsläden des Knitotorg sind Zeichenhefte nur sehr selten zu haben. Ihre Qualität ist schlecht, der Preis dagegen sehr hoch. Von einer Verbesserung des Zeichenunterrichtes kann unter diesen Umständen keine Rede sein.“

An die Ärztezeitschrift Medizinskij Rabotnik, Moskau, hat eine Krankenschwester namens A. Wachnova in einer Schilderung der Zustände im Moskauer Botkon-Krankenhaus geschrieben: „In letzter Zeit bekommen wir schlechte Injektionsnadeln. Sie rosten schnell, brechen leicht, und es kommt häufig vor, daß sie aus den Kanülen fallen.“ – Der Feldscher J. Lochmatow schrieb aus dem Dorfe Roitsche bei Tschernigow: „... kann mit solchen Nadeln arbeiten? Schon nach der ersten Sterilisierung ist die Innenseite mit einer dunklen Schicht überzogen – Rost.“

Im Sowjetskij Sport, Moskau, heißt es in einer Leserzuschrift: „In diesem Jahr ist. die Ski-Fabrikation der Holzwarenfabrik Poshinski nicht auf der Höhe. Offenkundig wird die Fabrik mit minderwertigem Holz beliefert.“

Das führende Literaturblatt der Sowjetunion, die Moskauer Literaturnaja Gazeta, zog in einer ihrer letzten Ausgaben außer gegen politisch passive Dichter und „einfallslose Theaterintendanten gegen „rückständige Zirkusclowns“ zu Felde. Sie warf den „erzieherisch wichtigen“ Clowns vor, daß sie sich noch immer nicht freigemacht haben von den „dummen westlichen Späßen.“ Als Vorbild wird eine Gruppe von Clowns gepriesen, die die Bonner Bundesregierung als Hunde karikiert, die einem gewichtig in breitem Sessel sitzenden Amerikaner die Stiefel lecken. Das Blatt fügt hinzu: „Das ist eine das Wesen der Dinge enthüllende, politisch wertvolle Darstellung voll köstlichen Humors.“

Mängel des Fremdenverkehrs nahm vor kurzem das Moskauer Witzblatt Krokodil unter die Lupe: „Die Stadt Jennissejsk“, so schrieb es, „ist sehr gastfreundlich, aber die Besucher ihrer Hotels haben nichts davon; sie können auf das Mitbringen von Bettwäsche nur verzichten, wenn sie den Wunsch haben, auf schmutziger Wäsche zu schlafen;

Solche und ähnliche Feststellungen werden „planmäßig“ abgedruckt, damit das Sowjetvolk weiß, „daß es etwas zu sagen hat, wo verantwortliche Stellen versagen“ (Literaturnaja Gazeta). O. M.