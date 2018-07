Offenbar will es nicht gelingen, das Ideal einer europäischen Armee mit der Notwendigkeit eines baldigen deutschen Wehrbeitrages zu versöhnen, mit anderen Worten: den Pleven-Plan und den Petersberg-Vorschlag zu koordinieren. Daher hat man in dem Pariser Zwischenbericht über die Organisation der „Europäischen Verteidigungsgemeinschaft“ zunächst eine „Über-, gangsperiode“ vorgesehen. Es soll also in zwei Etappen vorgegangen und dabei von dem politischen Ideal, die Einheit Europas auch auf militärischem Gebiet vorwärtszutreiben, möglichst wenig den unmittelbaren, praktischen Erfordernissen der Gegenwart geopfert werden. Alle Kompromisse sollen daher nur für die Übergangszeit gelten.

Zweifellos, je reiner das Ideal der europäischen. Verteidigungsgemeinschaft gehalten wird, um so anziehender wird es für die Völker des Kontinents sein. Nur ist es schwer zu vergessen, daß die Europa-Armee von Frankreich mit dem Nebengedanken konzipiert worden ist, den deutschen Beitrag zu verzögern, zu beschränken und kontrollieren. Es erhebt sich daher die Frage, ob dieser Nebengedanke nicht auch wieder Eingang in das Übergangsstadium gefunden hat. Grundsätzlich wird Deutschland in dem Zwischenbericht die Gleichberechtigung zugestanden. Daß wir sie erst progressiv erwerben müssen, wie dies im Pleven-Plan ursprünglich vorgesehen war, sollte damit hinfällig sein.

Eine saubere Trennung zwischen der sogenannten Übergangsperiode und dem Endstadium wird den unmittelbaren militärischen Erfordernissen wie der künftigen europäischen Gemeinschaft zugute kommen. Das zukünftige Ideal darf nicht als Köder für den jetzigen deutschen Beitrag dienen. Nicht nur die schließlich geplante, völlig integrierte aus gemischten Verbänden bestehende Europa-Armee, auch die zunächst angestrebte Koalitionsarmee der „Europäischen Verteidigungsstreitkräfte“ duldet keine Diskriminierung eines ihrer Partner. Wenn also die Aufgaben des Europäischen Verteidigungsministeriums in der Übergangsperiode von den entsprechenden nationalen Institutionen wahrgenommen werden. sollen, wie dies im Pariser Zwischenbericht vorgesehen ist, so muß auch uns ein Verteidigungsministerium zugebilligt werden, das bei der Entscheidung über Krieg und Frieden sein Wort in die Waagschale werfen kann, und nicht nur ein „ziviler Organisationsstab“, der darauf beschränkt ist, Stammrollen anzulegen.

Wenn ferner die Funktion des europäischen Generalstabs, solange dieser nicht existiert, von SHAPE (Supreme Headquater Allied Powers Europe) ausgeübt werden soll, so muß das zur Folge haben, daß auch deutsche Offiziere in den Atlantischen Generalstab aufgenommen werden, und zwar „paritätisch“, wie es für den europäischen Generalstab bereits zugestanden worden ist, das heißt, entsprechend, der Zahl der deutschen Truppen, die wiederum angesichts der ungefähren Gleichheit der deutschen und der französischen Bevölkerungszahl der Stärke des französischen Beitrages gleichkommen muß. Das Verlangen nach einem Verteidigungsministerium wie nach angemessener Beteiligung an allen strategischen und Planungsabteilungen ist Deutschland keine Prestige-, sondern eine Lebensfrage. Auch nach der Erfüllung dieser beiden Forderungen werden wohl genug Ungleichheiten übrigbleiben. Es wird immer noch nationale Armeen und Generalstäbe geben, deren Existenz mit überseeischen Verpflichtungen begründet wird.

Über die Stärke und die Bewaffnung der Grundeinheiten, aus denen sich die europäischen Streitkräfte zusammensetzen sollen, ist noch keine Entscheidung getroffen. Seitdem sich aber der Atlantische Generalstab in die Vorarbeiten eingeschaltet hat, kann man erwarten, daß die militärischen Erfordernisse sich gegenüber den politischen Bedenken durchsetzen werden, zumal da General Michaelis, den Eisenhower aus seinem Organisation- und Übungsstab in die Pariser Konferenz delegiert hat, bis vor zwei Monaten in Korea über das Zusammenwirken von Einheiten verschiedener Nationalitäten Erfahrungen sammeln konnte. P.