Die Kölner Gesundheitsausstellung 1951 (sie läuft bis zum 12. August), die bisher 130 000 Besucher zählte, vermittelt in einer repräsentativen wirtschaftlich-industriellen Abteilung – neben den verschiedenen „ideellen“ Gruppen – einen Einblick in die Erzeugnisse jener Industrie- und Wirtschaftszweige, die irgendwie – und sei es noch so entfernt – an der Verbesserung der gesundheitlichen Verhältnisse mitarbeiten. Während der Auswahl der 300 ausstellenden Firmen offenbar eine gewisse „liberale“ Interpretation der Parole „Ja zum Leben“ zugrunde lag, haben die Firmen der pharmazeutischen, medizinischen, kosmetischen, textilen, technischen und literarischen Branchen jedoch ihren Beitrag zur menschlichen Gesunderhaltung offenbar sehr ernst genommen. Die Werbeetats der großen Firmen dürften allein für die Kölner Gesundheitsausstellung nicht wenige „außerordentliche“ Aufwendungen aufweisen.

Das Ausstellungsangebot ist umfassend, ja vielleicht zu umfassend, um im Sinne der Ausstellung noch als einheitlich gelten zu können. Von Waschpulver, Kaffeemaschinen, Kölnisch Wasser, Damenunterwäsche oder Trachtenkleidern müßte sich eine Aufzählung erstrecken bis zu den „klassischen“ Erzeugnissen der einschlägigen Industrie: zum modernen Operationssaal, zum ärztlichen Instrumentarium, den textilen Komplementärgütern oder den bekannten Markenartikeln der chemisch-pharmazeutischen Industrie. Besondere Beachtung fand ein neuartiger Operationsstuhl für Zahnärzte sowie ein mit einem exzentrisch geführten Kniegelenk konstruiertes Oberschenkel-Kunstbein.

Das ausländische Interesse an der wirtschaftlich-industriellen Abteilung der gut gestalteten Ausstellung, die von zahlreichen Fachtagungen und Vorträgen ergänzt wird, ist überraschend; groß. Manche Firmen konnten ihre Kapazität übersteigende. Aufträge verbuchen, vor allem in solchen Erzeugnissen und Artikeln, die eine spezifisch deutsche feinmechanische und präzisionstechnische Leistung bedingen. Dü.