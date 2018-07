Während durch die Empfehlungen der OEEC, auch im bisher liberalisierten Teil zur bilateralen Kontingentierung überzugehen, die Handelspolitik in der großen Linie festgelegt ist, stehen die Verfahrensfragen immer noch zur Diskussion, Wie soll das Import- an das Exportvolumen angepaßt werden? Wie kann der Importspielraum durch Ausdehnung des Exportvolumens ausgeweitet werden? Durch die – sicherlich bedauerliche – Überführung des liberalisierten Teiles in die bilaterale Kontingentierung ist ein Moment der Unsicherheit in der Einfuhrplanung beseitigt worden. Es bedarf eigentlich nur noch einer laufenden Kontrolle der Exportentwicklung, die eventuell auch die Basis für einigermaßen zuverlässige Vorausschätzungen abgeben müßte, sowie der ständigen Kontrolle der Importe, um Differenzen zwischen beiden zu vermeiden.

Ist es denn wirklich ein erstrebenswertes handelspolitisches Ziel, durch straffe Kontrollen des Exports auf der einen und des Imports auf der anderen Seite, beide aufeinander abzustimmen? Ist nicht eine irgendwie geartete automatische Koppelung zwischen beiden Sphären vorzuziehen, die es erlauben würde, die Kontrollen zu lockern? Der Devisenbonus war ein Band zwischen Einfuhr und Ausfuhr, das leider durch die Einführung des Devisenbetriebsfonds zum Teil zerschnitten wurde. Zwar ist auch bei ihm Einfuhr und Ausfuhr gekoppelt, – er dient dazu, für den Export zu importieren und belohnt den erfolgreichen Exporteur mit einer zusätzlichen Importmöglichkeit – aber der Automatismus, der dem Devisenbonusverfahren eigen war, ist weitgehend entfallen.

Man ziehe einmal ähnliche Lösungen in anderen Staaten zum Vergleich heran: In Italien kann der Exporteur 50 v. H. seiner Devisen erlöse einbehalten und auf dem freien Devisenmarkt an die Importeure zum Marktpreis verkaufen. Hier schiebt sich also statt der Kontrollen der Markt zwischen Export und Import ein, Eine ähnliche Regelung gilt in Frankreich, wo heute der gesamte Exporterlös über den freien Markt geht. Vor der Abwertung wurde in Italien die Hälfte der aus den Exporten anfallenden Devisen auf den freien Märkten verkauft. Darüberhinaus gab es einen zehnprozentigen verwendungsbeschränkten Bonus für Dollarausfuhren, der von Exporteur für Direktimporte verwendet werden konnte. Allerdings ist in Frankreich nach wie vor Voraussetzung für den Erwerb von Devisen am freien Markt der Besitz einer Lizenz. Hier bestand also trotz der Zwischenschaltung des Marktes die Möglichkeit, den Import zu steuern. In Österreich schließlich kann der Exporteur „Belassungsquoten“ einbehalten bzw. versaufen. Diese Belassungsquoten sind in den verschiedenen Industriezweigen und bei den vorhandenen Exportprodukten unterschiedlich, machen, aber in der Regel 60 v. H. des Devisenerlöses aus.

Diese Regelungen lassen sich gewiß nicht ohne weiteres auf Westdeutschland übertragen. Sie lauter, ja meist auch auf eine Abwertung aus, die Westdeutschland autonom nicht vornehmen kann. Immerhin sollte man die Wege, die andere Länder beschritten haben, um ihre Kontrollen lodern zu können, aufmerksam verfolgen, denn nur über Lockerungen wird sich das Fernziel, die Konvertibilität aller europäischen Währungen, erreichen lassen. Trotzdem wird sich Westdeutschland bei der Neuregelung der Einfuhr mit wesentlich bescheideneren Zielen begnügen und radikale Änderungen einer ferneren Zukunft überlassen müssen. Es fehlen die Währungsreserven, mit denen man an einem freien Devisenmarkt kursstürzend intervenieren könnte; außerdem mangelt es der handelspolitischen Situation an Stabilität.

Die Außenhandelsverbände haben versucht, in ihren Vorschlägen mit kreditpolitischen Lenkungsmitteln – Bardepot, Kreditgarantie, verfallbedrohte Hinterlegungssummen – auszukommen; doch ist es ziemlich fraglich, ob sich dadurch die verstärkte Einschaltung der „Fachstellen“ – die Gruppen der Bundesstelle für den Warenverkehr – vermeiden läßt. W. H.