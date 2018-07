J. B. Wien, Ende Juli

Es ist die Tragödie eines Reichtums, wenn man über die Erdölvorkommen in Österreich berichtet. Man muß davon ausgehen, daß die Produktionsstätten zu vier Fünftel in englischamerikanischem Besitz sind. Und es wurde wenig gefördert, 1938 waren es kaum 37 000 t. Nach dem „Anschluß“ aber betrieb man von Berlin aus den Ausbau energisch: man kam bis auf 1,2 Mill. t im Jahr, schuf „unversehens“ einen deutschen Eigentumsanteil von 63 v. H. und gab damit 1945 den Vorwand für die Übernahme der Betriebe durch die Sowjets. Als sich die Rote Armee dem Zistersdorfer Gebiet näherte, wurden die Anlagen stillgelegt und Fördereinrichtungen zum Teil vernichtet: aber die Sowjets fanden immerhin noch Maschinen und Geräte im Wert von 25 Mill. $, die den Abtransport lehnten...

Dann aber besann man sich. auch das Bohrgerät fehlte, so konnte man ja die produktiven Sonden ausbeuten. Der Ertrag sieht doch auf sowjetische und der Substanzverlust auf österreichische Rechnung. Schließlich bringt man neues Gerät, bohrt wieder und beweist bei Verhandlungen über Österreich ein eminenes Interesse an diesem Gebiet. Fachleute aber bezeichnen eine Förderung über 600 000 t im Jahr als Raubbau – und kürzlich hörte man (durch die „SozialistischeKorrespondenz“), die Sowjetische Mineralölverwaltung die Produktion der Zistersdorfer Felder von etwa 1,2 Mill. t im Jahr 1950 auf 1,5 bis 1,8 Mill. t bringen, will. Die Tiefbohrungen auf dem Mühlberg wurden eingestellt: Sie seien unergiebig geworden, da mit überdimensionierten Düsen gearbeitet wurde und zuviel Öl unter Tag blieb. Freigewordene Anlagen wurden nach Aderklaa gebracht, das heute neben Matzen das ergiebigste Feld ist. In Matzen und Aderklaa arbeiten etwa 25 Sonden. Vom geförderten Öl wird aber nur ein unzureichender Teil an österreichische Verbraucher verkauft, soviel etwa, wie zur Deckung dringender Schillingausgaben von den Sowjets gebraucht wird.

Warum treiben nun die Sowjets diesen Raubbau? Als noch über den Staatsvertrag verhandelt wurde, erhielten sie ja für 30 Jahre fast zwei Drittel der Förderung in erschlossenen Feldern zugesprochen, dazu in etwa gleichem Ausmaß Schürfrechte und für 25 Jahre die Nutzung etwaiger Neufunde zugestanden. Bei solchen Garantien könnte man doch auf längere Sicht arbeiten. Will man neue Rekorde aufstellen, um die früher in Prozenten zugestandene Quote von einer höheren „gegenwärtigen Förderung“ zu verlangen, falls über Österreich neuerdings verhandelt werden würde? Wirklichkeitsnäher ist allerdings die Erklärung, daß man Ersatz für Förderausfälle in Rumänien sucht.