Die Filmstadt München-Geiselgasteig soll laut Lex Ufi verkauft werden. Die Lex Ufi bezweckt, kurz gesagt, die Zerschlagung der deutschen Filmindustrie; sie ist, wie es der Bundesabgeordnete Brunner nannte, „eine Art Naturschutzdenkmal der Besatzungspolitik im Stile von 1945.“

Die Alliierten haben erneut zum Ausdruck gebracht, daß sie einen baldigen Verkauf von München-Geiselgasteig, der größten deutschen Filmstadt, sehr gern sehen würden. Nun, wer soll diese Filmstadt kaufen? Die Summe von 10 bis 15 Mill. DM, die hierfür verlangt, wird, kann keine deutsche Filmgesellschaft aufbringen. Nur das Ausland, vor allem die Amerikaner, wären imstande, diesen Betrag auszugeben – denn diese Summe liegt sicher bald als Einspielergebnis ihrer Filme (vorläufig noch) blockiert auf deutschen Banken. Das jedoch würde die Auslieferung der deutschen Filmindustrie an ausländische Interessentengruppen bedeuten. In Nicht-Filmkreisen scheint man das auch zu wissen, denn, wie man hört, haben sich in den letzten Tagen bereits bayerische Industriekreise für den Erwerb von München-Geiselgasteig interessiert. hbd.