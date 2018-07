Dem Lehrer des Volkes ist der „Lehrer der Armee“ gefolgt. Am 22. Juli wählte das portugiesische Volk den Flieger-General Francisco Higino Craveiro Bopes zum Nachfolger des vor drei Monaten verstorbenen Staatspräsidenten, Marschall Carmona. Er war der Kandidat der Nationalen Front“ des allmächtigen Ministerpräsidenten Salazar. Er war der einzige Kandidat...

General Craveiro Lopes ist 57 Jahre alt. In dem gleichen Alter stand auch Carmona, als er vor 25 Jahren sein Amt antrat.Und wie Carmona, so ist auch Craveiro Lopes Berufssoldat, und auch er entstammte einer alten Soldatenfamilie. Seine Vorfahren dienten in vier Generationen – unter der Monarchie, wie unter der Republik – ihrem Land als Generale.

Der neue Staatspräsident begann seine militärische Laufbahn in den Kolonien. Als Fähnrich der Kavallerie kämpfte er im ersten Weltkrieg in Mozambique gegen die aus Deutsch-Ostafrika vorrückenden Truppen Lettow-Vorbecks. Aber schon 1917 sattelte er zur Luftwaffe um.

Zwischen den beiden Weltkriegen bildete er sich in der Kolonial-Verwaltung aus; gleichzeitig studierte er Militärwissenschaft. Er wurde als Nachfolger seines Vaters vorübergehend Generalgouverneur von Portugiesisch-Indien und übernahm kurz vor Ausbruch, des zweiten Weltkrieges den Oberbefehl über die portugiesisch Luftwaffe. In dieser Eigenschaft führte er 1942 mehrere geheime Verhandlungen in London und Washington über die Abtretung von Luftstützpunkten auf den Azoren an die Alliierten. Das Geschick, das er bei diesen Besprechungen bewies, seit ihm das Vertrauen Salazars eingetragen haben. Seither, so wird jedenfalls berichtet, habe der Ministerpräsident sich der Aufgabe gewidmet, den Soldaten zum Staatschef des neuen Portugals zu erziehen.

Die römischen Kaiser des 3. Jahrhunderts pflanzten sich durch Adoption fort, ein Verfahren, das dem Staat eine Reihe weiser Herrscher bescherte. Es scheint, als habe sich der Staatsmann Salazar am Rande Europas entschlössen, das gleiche Prinzip zu befolgen. Denn wenn auch die Kandidatur und Wahl des Generals Craveiro Lopes dem Ausland fast allgemeinüberraschend kam, so wird man nachträglich. nicht übersehen können, daß er in den letzten neun Jahren, eben seit jenen schicksalsschweren Verhandlungen von 1942 mit politischen Aufgaben betraut wurde, die man sehr gut als Vorbereitung für das Amt eines Staatschefs ansehen kann.

1944 wurde er Kommandeur der „Portugiesischen Legion“, einer anti-kommunistischen Freiwilligentruppe des Landes, die mit Artillerie und Panzern ausgerüstet ist. Ein Jahr nach dieser Ernennung ließ sich. Craveiro Lopes in das Parlament. wählen. Und nach dem Krieg hielt er Vorlesungen an der Kriegshochschule, wurde Militärbefehlshaber vonMittelportugal und erhielt schließlich auch noch den außenpolitisch wichtigen Posten eines Oberbefehlshabers von Lajes, eines Oberbefehlshabers jenes modernen Riesen-Flughafens auf der Azoreninsel Terceiro, der seit einiger Zeit der amerikanischen Luftwaffe als Stützpunkt dient...

Craveiro Lopes sieht ungleich jünger aus, als er ist. Sein tatsächliches Alter kann man nur an den Generalsepauletten ablesen. Seine Landsleute aber vertrauen ihm. Sie wissen, daß er der„Mann Salazars“ ist und der „Mann Salazars“ ist auch ihr Mann...