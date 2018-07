Steuern sind eine zählebige Angelegenheit. Hat man erst einmal eine Steuerquelle entdeckt, die man hinreichend motivieren kann, dann ist es immer ein schwieriges Unterfangen, sie zu. beseitigen. Ein klassisches Beispiel dafür aus der jüngsten Zeit ist das Notopfer Berlin. Und in gewisser Weise verhält es sich so auch mit der Reichsfluchtsteuer. Von ihr stimmen z. Z. mindestens zwei Drittel der begrifflichen Bestandteile überhaupt nicht mehr.

Weder gibt es ein „Reich“, noch „flieht“ heute jemand, selbst wenn er es gern möchte. Die Reichsfluchtsteuer ist also eine etwas problematische Materie geworden. Eingeführt durch die erste von Brünings großen Notverordnungen (1931) und zu dieser Zeit wohl überlegten Motiven entspringend, wurde sie nach 1933 im wesentlichen die Steuer, mit der man die Juden nach Zerschlagung ihres persönlichen und beruflichen Daseins bei ihrer erzwungenen Emigrierung noch einmal kräftig rupfte. Sie war so eindeutig eine Soaderabgabe für Nichtarier geworden, daß man nach dem Zusammenbruch des Jahres 1945 auch in Kreisen der Finanzverwaltung eine Zeitlang ernstlich annahm, sie sei durch den Gang der Ereignisse überholt und daher nicht mehr zu erheben, zumal es in dieser Zeit Auswanderungen nicht gab. Aber die Militärregierung verfügte es anders. Seit 1947 steht fest, daß die Reichsfluchtsteuer im Falle der Wohnsitzverlegung nach dem Ausland nach wie vor zu erheben ist. Heute, da die hermetische Abschließung Deutschlands sich allmählich zu lockern beginnt, in einer Zeit, in der das Problem der Auswanderung wieder von größtem Interesse ist, steigt die Bedeutung der Reichsfluchtsteuer erheblich an. Dabei ist es sogar schwierig, die Reichsfluchtsteuer überhaupt festzusetzen. Denn es sind maßgebend die letzten Vermögensteuerwerte, von denen sich der Staat beim Entweichen eines bisher unbeschränkt Steuerpflichtigen aus der unbeschränkten Steuerhoheit durch einen letzten Zugriff 25 v. H. holt. Die letzten Vermögensteuerwerte (oder Einheitswerte) sind regelmäßig noch RM-Werte, die bis-

her in nur ziemlich unvollkommener Weise provisorisch auf DM umgerechnet worden sind. Eine Vermögensteuerveranlagung auf den 21. Juni 1948 hat in breitem Umfange noch nicht stattgefunden.

Wie gesagt, die Dinge liegen auch für die Finanzverwaltung nicht einfach. Darüber hinaus aber kann man sich mit Recht fragen, ob das Institut der Reichsfluchtsteuer in seiner heute etwas antiquierten Fassung überhaupt noch bestehenbleiben sollte. In § 2 Ziffer 3 der Reichsfluchtsteuer findet sich eine interessante Ausnahmebestimmung, die sehr deutlich den völligen Wandel der Verhältnisse, beleuchtet. Personen, denen der Oberfinanzpräsident bescheinigt hat, daß die Aufgabe des inländischen Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthaltes im Inland im deutschen Interesse liegt oder aus Gründen erfolgt, die volkswirtschaftlich gerechtfertigt sind, brauchen nämlich die Reichsfluchtsteuer nicht zu bezahlen. Man ist ernstlich versucht zu fragen, ob bei der heutigen Überfüllung des westdeutschen Raumes nicht bei jedem Auswanderer zu unterstellen ist, daß seine Auswanderung im deutschen Intersse liegt. Und auch das volkswirtschaftliche Interesse wird heute weit öfter als bisher bejaht werden müssen. Es ist ja heute Gott sei Dank schon wieder so, daß Unternehmungslust und Wagemut den deutschen Kaufmann drängen, wie früher vom Ausland her an der Entwicklung der deutschen Wirtschaft mitzuarbeiten. Es gibt noch genügend Idealisten, die nicht aus persönlicher Profitsucht von den offenstehenden Möglichkeiten Gebrauch machen möchten, durch persönliche Initiative die Felder des deutschen Außenhandels neu zu erschließen. Wer das unternimmt, handelt unter den heutigen Verhältnissen prima facie im Interesse der deutschen Wirtschaft. Man sollte ihm diesen Entschluß also nicht durch die Drohung mit einer Reichsfluchtsteuer schwer machen! Das um so weniger, als die Erhebung der Reichsfluchtsteuer ja ausschließlich an die persönlichen Verhältnisse, anknüpft. –er