Die Stadt Zürich hat ihren Literaturpreis 1951 an Fritz Ernst verliehen, den Professor für Vergleichende Literaturgeschichte und deutsche Literatur an der Züricher Universität. Ernst, den Rudolf Alexander Schröder schon 1933 als den bedeutendsten Essayisten des deutschen Sprachgebiets bezeichnete, ist gleichzeitig Germanist, Romanist, Hispanist, Anglist und Historiker – ein universeller Kopf also, der der Spezialisierung in den Wissenschaften nicht nachgegeben hat, ein Gentilhomme des Geistes, der die gelassene Reife des Urteils mit der Lust an immer neuen Entdeckungen verbindet. Seine Vertrautheit mit der romantischen Ironie, die den Reigen seines Uterarischen Werkes eröffnete, bewahrte ihn vor tierischem Ernst und ließ ihn sich all seinen Gegenständen mit anmutiger Heiterkeit nahen. Die Ergebnisse strengster Wissenschaftlichkeit werden im graziösen Spiel einer knappen und nie abstrakten Sprache für den Leser zum geistigen und ästhetischen Vergnügen. Auf jeden seiner Essays trifft der Satz Gogols zu: „Ich möchte es mit einem kleinen Fenster vergleichen, durch das man, wenn man sein Auge nur nahe heranbringt, die ganze Welt erblicken kann.“ In seinem Essay über den Zürcher Chorherrn Blumer sagt Fritz Ernst selber: „Die Geschichte eines Volkes ist doch nicht nur etwas Allgemeines, in Epochen und Systeme Aufzulösendes. Sie besteht nicht nur aus sogenannten großen Taten und Ereignissen. Mindestens so sehr liegt sie im Unscheinbaren, vorüberhuschend Individuellen, im stillen Walten erlesener Persönlichkeiten.“ Der Kern seines Werkes, der „Helvetismus“ (die Lehre vom nationalen Einheitsbewußtsein der vielheitlichen. Schweiz), führte ihn in natürlicher Entwicklung zum Problem Europas, in dem das antik-christliche Geisteserbe und das abendländische Selbstbewußtsein ausgetragen werden, und dann zum Kosmopolitismus (als „die Lehre von der Weltkenntnis und dem Weltbürgertum“).

Hansres Jacobi