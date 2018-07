Vizekanzler Blüchers ERP-Ministerium meint, die Re-Liberalisierung auf der Basis von 60 v. H. „Freihandel“ innerhalb des Raumes der Europäischen Zahlungsunion, die für die Verrechnung des Handelsverkehrs der Marshall-Plan-Teilnehmerstaaten zuständig ist, dürfe keine halbe Maßnahme sein. Man soll zu ihr erst dann zurückkehren, wenn man sicher sei, daß der Re-Liberalisierung nicht prompt die Ex-Re-Liberalisierung folge. Gut und richtig – nur: wann ist dieser Zeitpunkt? Und wer setzt diesen Zeitpunkt? Hoffentlich nicht das genannte Ministerium. Der Marshall-Plan läuft nämlich aus. US-Finanzhilfe wird – wenn überhaupt – im nächsten Jahr unter anderem Titel als ERP gegeben werden. Blüchers Ministerium droht folglich überflüssig zu werden. Es sucht, sozusagen zwangsläufig nach neuen Aufgaben. Es ist kein Geheimnis, daß in Bonn der Plan eines Außenhandelsministeriums dahin kommentiert wird, daß dieses neue Amt in des Vizekanzlers Hände gelegt werden soll. Noch liegt aber der Außenhandel mit rund 30 Mrd. DM Umsatz im Jahr ressortmäßig bei Prof. Erhard, während das ERP-Ministerium nur rund eine Mrd. DM umsetzt. Wenn dem Bundeswirtschaftsminister nun dieses Stück weggenommen werden sollte, obwohl es immer wieder heißt, der Außenhandel sei unser Schicksal, Außen- und Binnenhandel seien nicht zu trennen, dann ist zu fragen, was der Mann, der 1949 die Bundestagswahlen auf Grund seiner Politik entschieden hat, Erhard nämlich, eigentlich noch tun soll? Wer im Kabinett hat eine Konzeption auf wirtschaftlichem Gebiet, die seiner in etwa gleichkommt? Wer also setzt, für diesen speziellen Fall, den Zeitpunkt der Re-Liberalisierung fest?

Drei objektive Merkmale haben das Datum festzulegen, nicht Ressortpolitik: 1. das Devisen polster; 2, die Weltsituation; 3. die Methode.

Zu 1: Der Juni-Bericht der Bank deutscher Länder zieht in bezug auf den Außenhandel die Schlußfolgerung, „daß bald der Zeitpunkt für eine größere Bewegungsfreiheit und Elastizität in den Einfuhrdispositionen gegenüber den EZU-Ländern gekommen ist“. Als Hauptgrund wird angeführt, daß die Zunahme des Überschusses der Ausfuhr über die Einfuhr mehr und mehr auf einer echten und stetigen Ausfuhrsteigerung beruht und nicht mehr auf stagnierender Einfuhr als Folge des Liberalisierungsstops. Hinzu kommt die fast sichere Heraufsetzung unserer EZU-Kreditlinie von 320 auf 500 Mill. Rechnet, man, kaum optimistisch, daß Ende August unsere EZU-Verschuldung bei noch auseinanderklaffenden Lieferungs- und Zahlungsmodalitäten (Rohstoffe gegen Kasse, Fertigwaren gegen Ziel) auf unter 200 Mill. $ gesunken sein wird, also ein Devisenpolster von rund 300 Mill. $ da ist, so sollte diese Manipulationsreserve ausreichen, den Schritt aus der Statik der Importplanung in die Dynamik des freieren Marktes wieder zu wagen,

Zu 2: Die Weltmarkttendenz ist leichte Baisse, besser: Konsolidierung, Abbau der spekulativen Spitzen. Natürlich kann mit dem für Herbstende zu erwartenden Wiederbeginn amerikanischer Rüstungskäufe die Tendenz wieder umschlagen, Die Hausse, die dann kommt, wird aber gesteuert sein durch Atlantikpakt-Rohstoffverteilung, relative Ruhe im Ost-West-Konflikt und Stoppreise für ausgesprochene Rüstungsgüter, Für uns heißt dies, daß die Re-Liberalisierung vor dem möglichen Weltmarktumschwung liegen müßte. Bei tendenziell fallenden Preisen in der westlichen Welt wird nämlich der zweifellos vorhandene Importberg nach Monaten der Importrestriktion nur allmählich abgetragen werden. Bei steigenden Preisen dagegen wäre dieser Berg zu steil für uns.

Zu 3: Erlaubt das Devisenpolster und spricht die Weltmarktlage für die Re-Liberalisierung, so liegt es an der richtigen Außenhandelstechnik, ob man die neuen Maßnahmen in der Hand behält, Es ist kein Ruhmesblatt unserer Devisenbank, der Bank deutscher Länder, daß in der kritischen Zeit, Spätherbst 1950, für eine Mrd. $ Lizenzen erteilt waren, ohne daß man wußte, ob diese Importgenehmigungen auch ausgenützt wurden. Zwar hat man die Situation gemeistert, in der Hand aber hatte man sie nicht, als es darauf ankam. Bessere Technik ist also vonnöten. Ein Hamburger Vorschlag sorgt dafür, daß solche Fehler künftig vermieden werden können. Erstens will man die „Devisenvorschau“, somit eine Gegenüberstellung von Werten und Fälligkeiten im Im- und Export, Denn der Export muß, mangels langfristiger Auslandskredite, den Import bezahlen, Bisher fehlte eine Statistik der Exportaufträge, so daß nur der Import kurzfristig zugelassen werden konnte, der durch bereits realisierte Exporte bezahlt war. Außenhandel auf Sich; war das nicht. Zweitens möchte man, daß die Re-Liberalisierung nicht im nachhinein kontrolliert, also nachher Gewinn oder Verlust konstatiert wird. Sie sollte vielmehr so gestaltet sein, daß die Bank deutscher Länder eingreifen kann. Das heißt: Antrag auf Einkaufsermächtigung durch den Importeur; Erteilung der Ermächtigung durch die Bank deutscher Länder dann, wenn Devisendeckung vorhanden; Verpflichtung des Importeurs, auf Grund dieser Lizenz einen Importkontrakt in festgelegter Frist und Höhe abzuschließen; andernfalls muß Reugeld gezahlt werden. Entscheidend ist, daß die Bant deutscher Länder bremsen kann, wenn ihre Devisen zu sehr angegriffen werden.

Das gemäße Verfahren ist vorhanden, das Devisenpolster wohl im September gegeben, der Weltmarkt zu dieser Zeit hoffentlich noch „ruhig“. Den Zeitpunkt sollte man daher nicht verpassen.

W – n.