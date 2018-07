Munsterlager, Ende Juli

Waldkater“ heißt der Vergnügungspalast in der Hornheide, der in der letzten Woche Konkurs machte. Die Hornheide liegt am ehemaligen Truppenübungsplatz Munsterlager. Aber es gibt keine deutschen Truppen mehr und also kein Geld in den Lokalen in der Hornheide. Aber es gibt 3000 Menschen, wo früher 400 wohnten. Flüchtlinge, Ausgebombte, Vertriebene. Und es gibt – ein Theater. Es hat seinen Sitz in der „Kulturbaracke“. Das Theatergibt ein Märchen für die Kinder, ein Volksstück mit dem Titel „Peinlich, peinlich, Herr Schmidtchen“, den Halbeschen „Strom“ und eine Uraufführung von Ruth Storm: „Das Haus am Hügel“.

Das Theater macht Werner J. Heyking. Er wurde 1945 nach seiner Entlassung von den Engländern als Chefdolmetscher dienstverpflichtet. Eine Weile vorher hatte der junge Mann sich von den Stadtvätern von Braunau am Inn verabschiedet. Dort war er Intendant. Das „Studio der 9“ nennt Heyking sein Heide-Ensemble. Es spielt für ein Publikum, das aus alten Niedersachsen und zugezogenen Großstädtern besteht. Für GSO-Männer (die deutschen Dienstgruppen) und Flüchtlinge, Arbeitslose und smarte Geschäftsleute, Dörfler und hängengebliebene Ministerialräte. Er fing mit Zwei-Personenstücken an, in denen seine Frau, eine Kölner Schauspielerin, die zweite Rolle übernahm. Nicht einmal eine Souffleuse fand sich. Die Vorgesetzten in Kaki lachten schallend, als ihr Dolmetscher sie um das Kino bat. Sie lachten nicht mehr, als Abend für Abend 600 Plätze – eine Mark Einheitspreis – von den Kriegsgefangenen aus dem Entlassungslager gefüllt wurden.

Später wollten die Münsteraner weiter Theater, wenn nicht im britischen Kino, dann im Kaiserhof. Es sollten aber keine Zwei-Personenstücke sein: Heyking ist gerade dabei, seine Truppe der Bühnengenossenschaft zu melden. Für den Anfang hatte sich nur eine dritte Beruf sschauspielerin gemeldet. So blieb es beim Studio. Den Dramaturgen und den Regisseur machte Heyking selbst. Ein Geschäftsbeauftragter regelt Tantiemen und „Punkteberechnung“, nach der der Gewinn verteilt wird. Er zahlt auch die Vergnügungssteuer in die jeweilige Kasse.

Wohlwissend, daß es bei seinem Experiment auf den Spielplan ankomme, mutete Heyking seinem Publikum einiges zu. Am 14. Dezember

fing er vorsichtig mit den „Flitterwochen“ an. Es folgte der „Mustergatte“. Dann gab er „Jugend“ und am 27. März 1950 im Munsterschen Kaiserhof Sartres „Ehrbare Dirne“. Einen Tag vorher fragte der höchste deutsche Polizist von Munsterlager an, wieviel Männer er stellen solle ...

Es folgten „Nora“ und „Scampolo“. Am 2. Dezember 1950 spielte Heyking auf einem Uelzener Flüchtlingstreffen der Schlesier aus Niedersachsen „Hanneles Himmelfahrt“. Am 19. Februar brachte er den GSO-Männern Georg Kaisers „Spieldose“. Mit den GSO’s hat das „Studio der 9“ inzwischen Pauschalverträge. Die Einheiten geben einen Garantiebetrag aus ihrer Kantinenkasse und haben freien Eintritt. Keinen Pfennig Zuschuß bekommt die Bühne. Wenn das die Stadtväter in den Großstädten wüßten, die sich mindestens einmal im Jahr um den Theateretat streiten müssen – sie würden neidisch werden. Die Neun in Munsterlager wollen sich allein durchbeißen. Walter Schröder