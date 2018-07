Inhalt Seite 1 — Zwei moderne Porträts Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ist Oskar Kokoschka, dessen künstlerische Persönlichkeit durch die großen Kollektivausstellungen der letzten Zeit auch in Deutschland wieder in den Vordergrund des öffentlichen Interesses gerückt ist, heute noch der Meister von europäischem Format, als den seine Jugendwerke ihn ausgewiesen haben? Diese Frage ist viel diskutiert worden. Nun ist Kokoschka selber zu uns gekommen, hat im Winter den Bundespräsidenten Professor Heuss gemalt, jetzt im Frühjahr den Hamburger Bürgermeister Max Brauer, und gegenwärtig arbeitet er an einem Gemälde des Hamburger Hafens. –

Wer seine Arbeiten von heute mit den Glanzleistungen seiner Jugend oder mit denen der ersten Reifezeit während seiner Lehrtätigkeit an der Dresdener Akademie vergleicht und immer noch das gleiche erwartet, was ihm von damals her vertraut ist, findet nicht leicht den Zugang zu den neuen künstlerischen Werten, die nicht geringer, aber vielfach ganz anderer Art sind. Kokoschka hat keinerlei Konzessionen gemacht an den grundsätzlichen Stilwandel, der sich in der jungen Generation vom Naturvorbild fort zur abstrakten Gestaltung vollzogen hat, aber auch seine Kunst ist vom leidenden und streitbaren Miterleben der Weltereignisse nicht unberührt geblieben. Er ist vom Revolutionär zum immer leidenschaftlicheren Bewahrer der malerischen Werte der Vergangenheit geworden, zugleich aber hat die Unruhe unserer Tage ihn zu einem noch rücksichtsloseren, nur noch auf die wesentliche Aussage bedachten Verfechter seiner eigenen künstlerischen Mission gemacht.

Das Brauer-Bildnis gibt nur in großen Umrissen die gewohnte All Alltagserscheinung des Dargestellten, fängt aber mit unruhvoller Vehemenz die feinsten Nuancen der Persönlichkeit ein. Mag der Mitlebende das Modell nicht gleich wie einen alten Bekannten auf dem Gemälde wiedererkennen, so wird der Nachlebende die ganze menschliche Fülle der Gestalt aus dem Kunstwerk ablesen können. Man spürt die respektvollpositive Anteilnahme, ja man kann von freundschaftlichem Tief blick sprechen. Und dennoch wird nicht das Geringste aus liebenswürdiger Rücksicht unterschlagen.

Das Gemälde verdankt seine Entstehung der durch Alfred Lichtwark begründeten Tradition, für die Kunsthalle Bildnisse bekannter Persönlichkeiten der Stadt von der Hand der besten lebenden Maler zu gewinnen. Ein Hamburger Wirtschaftler hat die Geldmittel dafür mit verständnisvollem Weitblick zur Verfügung gestellt. Inmitten der Bürgermeister- und Senatorenbildnasse der Lichtwark-Zeit von Liebermann, Slevogt, Trübner, Kalckreuth, Vuillard und anderen hängt es jetzt in neu hergerichteten Bäumen der Galerie und wird, nach einer Zeit lebhafter Diskussionen, die jene anderen Bilder ebenfalls haben durchmachen müssen, sich bewähren wie sie. Eines freilich wird in dieser, ohne stilistische Rücksichten gewagten Zusammenordnung deutlich: die Möglichkeit einer Bildniskunst, wie sie das bürgerliche Zeitalter gepflegt hat, ist kaum noch gegeben. Nur lose noch hängt Kokoschkas Kunst zusammen mit dem, was die Malerei des Impressionismus zu geben vermocht hat, und deutlich weist sie voraus, in eine Zeit, in der ein Porträt im Sinne eines getreuen Abbildes der äußeren Erscheinung nicht mehr möglich sein wird. Und damit würde dann auch die Lichtwarksche Tradition in diesem Punkte einstweilen ihr Ende erreicht haben. Carl Georg Heise *

Je stärker sich die Malerei in der Darstellung von der Natur entfernt, je weiter sie vom Abbild fortstrebt, um so mehr wird die Kunst des Porträts eine Domäne der Plastik. So war es in der Entwicklung von der Spätantike zur frühchristlichen Epoche, und so ähnlich erleben wir es jetzt wieder. Doch ist die Tradition der Bildnismalerei nie völlig erloschen, wenn sie auch manchmal ganz in den Hintergrund trat. Und immer wieder geschieht es auch heute, daß selbst die modernsten unter den zeitgenössischen Malern versuchen, mit den ihnen gemäßen Mitteln – formalen wie malerischen – das Thema des Porträts zu meistern.

Karl Schmidt-Rottluff, der zu denen gehörte, die der modernen Kunst in Deutschland den Weg bahnten, hat dies gewissermaßen exemplarisch dargetan, als er im vorigen Jahr,– ein Fünfundsechzigjähriger – sein Selbstporträt malte. Es ist, dies wird niemand leugnen wollen, auf diese Weise ein durchaus modernes Bild entstanden, und zwar im doppelten Sinne: Als Malerei in Form und Farbe, wie auch als Darstellung eines modernen Menschen. Wie in der ersten Reifezeit, so setzt der Künstler wieder die Farben ohne Übergänge fast grell nebeneinander. Die Formen sind kraftvoll vereinfacht, doch wird man auch in der Abbildung, der die farbigen Reize fehlen, leicht erkennen, wie das, was im ersten Augenblick grob erscheinen könnte, durch bewegte Kontraste erstaunliches Leben erhält. Nichts gleicht sich, was sich entsprechen könnte, die Streifen nicht in der Jacke, der Bart nicht rechts und links, die Augenbrauen nicht über den zwei verschiedenen Augen, und nicht die Haare. Daher das unheimlich Lebendige dieses Porträts, diese seltsame Verbindung des Flüchtig-Momentanen – auch in der schrägen Haltung – mit der Dauer einer endgültigen Vereinfachung der Form.

– Zum zweiten ist, wir sagten es schon, dies Selbstporträt das Bildnis eines modernen Menschen. Eine Art Halo, ein heller Schein, trennt die Gestalt vom Hintergrund, in dem man durch ein Fenster die Ruinen des zerstörten Berlin erblickt. Diese Isolierung verstärkt noch das zugleich Nervöse und Tiefschmerzliche, das sich in den Zügen des Gesichtes ausdrückt, in dem bitter verzogenen Mund und den Augen, die fast tot scheinen, ob des Entsetzens, das sie haben erblicken müssen. Dies ist das Bild eines heutigen Deutschen, der die Nazizeit überlebt, aber ihre Schrecknisse nicht vergessen hat und dem auch die Zukunft ein Grauen birgt.