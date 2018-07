Inhalt Seite 1 — Achtung! Magnetophon hört mit! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Ton, der Ton! Könnte ich ihn vor Gericht stellen, diesen Ton!“ ruft bei Lessing der zornige Vater Emilia Galottis. Heute könnte er es. Er brauchte nur ein winziges Gerät von der Tasche seines Jacketts aus zu bedienen. Das fängt die Stimme des andern (der nichts davon merkt) ein, die Worte und eben auch „den Ton“. Nachher, zu Hause, kann er das Eingefangene dann in aller Ruhe „auf Band“ aufnehmen, und er hat für die Gerichtsverhandlung das Beweisstück, das er braucht.

Das „Miniphon“ ist nur die jüngste Perfektionierung der Abhörtechnik, die seit Erfindung des Mikrophons immer schnellere Fortschritte gemacht und heute den Punkt erreicht hat, wo keiner sich mehr darauf verlassen kann, daß Wände keine Ohren haben und daß man dahingesagte Worte nicht auf die Goldwaage legt. Das Mikrophon hat Ohren, sehr viel schärfere als der Mensch. Es fängt Geräusche auf, die dir kaum vernehmlich sind, und gibt Worte deutlich weiter, die deinem Ohr nur wie Gebrabbel erscheinen.

Es gibt sie weiter an ein Magnetophonband, das sie festhält und von dem man sie beliebig oft wieder abspielen kann. Zu Hause, vor Gericht, über Mittel-, Kurz- und Ultrakurzwelle, je nachdem.

Zu Goebbels’ Zeiten hatte nur die Staatspolizei solche bewaffneten Ohren. Heute sind sie für jedermann – sofern er über die nötigen Mittel verfügt – von der Elektroindustrie zu beziehen. Jeder ein Harun-al-Raschid, der unbemerkt zuhört, was die Leute reden, wenn sie sich unbelauscht glauben. Jeder ein Amateurdetektiv, jeder ein Tonphotograph, der auf seinem Band die Worte und die Töne registriert wie der Photograph auf seinem Film die Gesichter und die Gebärden. Nicht lange, und jeder kann jeden kompromittieren.

Ganz so weit ist es noch nicht, denn die indiskreten Apparate werden noch nicht im Serienbau hergestellt, und die, die es gibt, sind in den Händen verständiger Leute, die keinen Mißbrauch damit treiben. Aber Vergnügen haben sie an diesen kleinen Heimlichkeiten, und die Lust am Experimentieren stachelt sie zu Wagnissen an.

Ein Ergebnis solcher Experimente wurde am letzten Freitag über den NWDR gesandt. Der Experimentator war der angesehene und erfahrene Rundfunkautor Christian Book, der hier einmal von seiner Wohnung aus, an der Etagentür, im Zimmer und auf dem Balkon vom Lebenselbst, dem ganz alltäglichen, sich unbelauscht glaubenden Leben eine Hörszenenfolge hatte entwerfen lassen – mit Hilfe eines noch nicht transportablen Geräts, eines „Magnetophons“, und eines Mikrophons an einer zwölf Meter langen Schnur.

Die Hausangestellte, ahnungslos, singt bei der Arbeit; als ihr ein Teller hinfällt, legt sie „ach du lieber Augustin...“ ein. Der Treppenhaussänger mit seiner Gitarre wird ins Zimmer gebeten und erzählt von seinen Noten, arglos und mit rührender Aufrichtigkeit (später dann war er selig über die zwanzig Mark Honoraranteil). Aus einem Hinterfenster dringt ein ehelicher Krach herauf. „Du weißt“, sagt die Frau, „ich stehe auf den Trümmern meines Lebens, wegen dir, der nichts tut!“ Und der Mann: „Ja, ja, ja, ich weiß.“ Und ferner (mittels einer Induktionsspule aufgefangen) Telefongespräche...