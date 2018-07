Die Rheinuferstraßen

Die Rheinuferstraßen, also die Bundesstraßen 9 und 42 am Mittelrhein, sind ausgesprochene Sorgenkinder: überbeansprucht, auf lange Strecken hin noch zu schmal für den heutigen Verkehr und auch ausbesserungsbedürftig. Dazu auf verhältnismäßig kurzer Strecke noch 14 schienengleiche Übergänge! Zwar hieß es, daß der Bund 100 Mill. DM in einem „Fünfjahresprogramm“ für den Ausbau der beiden Straßen vorgesehen habe; für das laufende Jahr ist aber nur eine Rate von 5 Mill., statt der erhofften 20 Mill., in Sicht. Eine besondere Klage der Benutzer betrifft, wie wir dem Halbjahresbericht der Industrie- und Handelskammer Koblenz entnehmen, die „im umgekehrten Verhältnis“ zum Zustand der Straßen stehende „Überwucherung mit Verkehrsschildern“. Der Landesverband „Verkehrsgewerbe“ hat auf der Straße 42 zwischen Neuwied und Ehrenbreitstein, auf rund 15 Kilometer also, über 50 (in Worten: fünfzig) Verkehrs-, Schilder – Weghinweise nicht eingerechnet – gezählt. Ein kostspieliger Verwaltungsaufwand, der die Verkehrssicherheit eher beeinträchtigt als fördert! Dazu kommt die Klage, daß die Verkehrspolizei ihre Kontrollen häufig an Straßenkreuzungen und unübersichtlichen Stellen ansetzt, also selber den Verkehr gefährdet.

Bedeutsam erscheint uns ferner, was der Bericht über das Verhältnis Schiene/Straße speziell zum Thema „Bahn und Post“ zu sagen hat. Es heißt da: „Der Wirtschaft....fällt es schwer, Verständnis für die Nöte der Bundesbahn aufzubringen, solange sie sehen muß, wie schleppend der Bau von Lokomotiven und Güterwagen vorwärts geht, wie emsig dagegen die Bundesbahn große Mittel für Kraftomnibusse – nicht nur im Wettbewerb mit dem privaten Kraftverkehr, sondern auch mit der Post. – investiert. Diese Finanzpolitik und die Konkurrenz von zwei Bundeseinrichtungen muß abgestellt werden, bevor man versucht, das Problem ‚Straße und Schiene‘ etwa in dem Sinne zu lösen, daß man dem Kraftverkehr möglichst viele Belastungen aufhalst. Ebensowenig versteht es der Steuerzahler, daß die Post sich im Gebiet des Kraftverkehrs tummelt, ihren Kraftfahrpark ständig erhöht, das Verkehrsnetz erweitert, dafür aber dringende Forderungen auf dem ureigensten Aufgabengebiet, zum Beispiel der Wiederherstellung des Vorkriegszustandes im Fernmeldewesen, „aus Mangel an Mitteln“ unerfüllt bleiben – und dies trotz der hohen Postgebühren!“ G. K.

Messen in Massen

Wie der Bundesverband Deutscher Kornbrennen mitteilt, hat die Spirituosenindustrie dem Messeausschuß des Bundesverbandes der Deutschen Industrie vorgeschlagen, künftig nur noch eine große Gastwirteschau jährlich und höchstens zwei bezirkliche Fachmessen abzuhalten, zumal die bisherigen Erfahrungen ergeben hätten, daß der Aufwand für die Beschickung von Ausstellungen und Messen in keinem Verhältnis zum Nutzen stehe. Es sei die Gefahr vorhanden, daß viele Betriebe den an sie ergehenden Einladungen lediglich folgen, weil die Konkurrenz ihnen sonst das Absatzgebiet streitig mache. Eine einheitliche Regelung, um die Kosten für Gestaltung und Beschickung der Messen zu reduzieren, sei daher, erforderlich.

Allerdings hat der Vorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes kürzlich noch den Gedanken der regionalen Messen propagiert, und zwar mit der Begründung, daß die Inhaber von Mittel- und Kleinbetrieben nicht in der Lage seien, kostspielige Reisen zu einer Bundesfachschau zu unternehmen. Damit wäre aber gerade jener Teil der Betriebe außerstande, sich über Messeneuheiten zu informieren, auf dessen Weiterentwicklung im Interesse der Gesamtwirtschaft der größte Wert gelegt werden müsse.

Daß auch andere Sparten der deutschen Industrie mit der Messeflut unzufrieden sind, zeigen Gespräche, die augenblicklich innerhalb der Textil- und Bekleidungsindustrie sowie desTextilhandels geführt werden. Hier wird lebhaft darüber geklagt, daß in Westdeutschland immer neue Textilmessen entstehen sollen, obwohl bereits genügend Messen dieser Art vorhanden sind. Die Forderung des Verbandes der Damenoberbekleidungsindustrie nach drastischer Reform des Messewesens ist also durchaus verständlich. Diese Fragen bedürfen in der Tat einer schnellen und eingehenden Klärung. we.