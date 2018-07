Wie sieht die deutsche Nachkriegszeit aus, mit sowjetrussischen Augen betrachtet? Wie sah in sowjetrussischer Perspektive der Krieg gegen Deutschland aus? Was haben die Sowjets mit den Deutschen vor? – Diese Fragen werden durch die Enthüllungen eines russischen Stabsoffiziers aus dem Hauptquartier Karlshorst beantwortet, deren Veröffentlichung die „Zeit“ in der heutigen Ausgabe beginnt. Siehe Seite 9: „So machen wir es mit den Deutschen!“