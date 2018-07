Von Wolfgang Menge

Die Luft in den Straßen war wie in einem Treibhaus. Die Wege und Fahrbahnen glänzten noch feucht vom letzten Regen in der Dämmerung, der aber nicht abgekühlt hatte. Die Laternen leuchteten verschleiert. Über dem trüben, schwarzen Wasser der Alster, an dem die beiden entlanggingen, war alles still. Der Duft von blühenden Linden und von Jasmin blieb fast im Gestrüpp hängen.

„... und dann kam Louise, so heißt die Gute, und brachte mir den gewaschenen Mantel zurück. Den hätten Sie einmal sehen sollen. Der ganze Mantel war erst einmal eingelaufen, an der einen Tasche war ein großer roter Fleck...“

Jetzt muß ich wohl einmal lachen, dachte Hans, der Maria immer nur angesehen hatte, während sie sprach. Sie hätte ebensogut Rilke-Gedichte hersagen können, obwohl er sie seit Jahren nicht mehr leiden konnte. Es wäre für ihn kein Unterschied gewesen. An der Brücke hatte er schnell seinen Arm unter ihren geschoben. Sie hatte sich kaum versprochen, nur eine Sekunde gestockt. Dann war sie weitergegangen und hatte weitererzählt und er hatte vorsichtig den Arm wieder zurückgezogen. Maria ist anders, dachte er. Da geht so etwas nicht.

„... machen Sie sich man keine Sorgen, Fräulein Maria, sagte Louise. Das ist eben Künstlerpech und ich werd den Mantel schon wieder hinkriegen. Nach vierzehn Tagen brachte sie ihn wieder...“

Der Weg, auf dem beide gingen, teilte sich. Ein schmaler Pfad ging nahe am Wasser entlang, er war dunkel. Ein breiter führte dicht an die helle Fahrbahn heran.

„Laß uns unten gehen“, sagte Hans, war aber bereit, oben weiterzugehen.