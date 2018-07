Seit dem Ende des zweiten Weltkrieges ist Ostasien zu einem politischen Unruheherd erster Ordnung geworden. Aufstände der eingeborenen Bevölkerung sind an der Tagesordnung, und Kriege wie in Korea und Indochina lähmen das wirtschaftliche Leben Ostasiens. Dabei handelt es sich um eines der rohstoffreichsten Gebiete der Erde. Die Sowjetunion, selbst ein Land mit riesigen Naturschätzen, steht hinter den politischen Unruhen in den ostasiatischen Ländern, beliefert. die Aufständischen mit Waffen und läßt ihnen unter dem Vorwand, ihnen bei der Befreiung vom Joch des westlichen Kapitalismus hilfreich zur Seite zu stehen, alle nur denkbare Hilfe zukommen. In Wirklichkeit ist es das Bestreben Moskaus, diese Rohstoffkammern seinem Machtbereich einzuverleiben, sein Kriegspotential abzurunden und gleichzeitig eine Schwächung der Rohstoffversorgung der Westmächte zu erreichen.

Indochina steht dabei im Mittelpunkt des Interesses. Es handelt sich um ein Land mit reichen Mineralvorkommen, die aber in der Vergangenheit nur gelegentlich in größerem Umfang genutzt wurden. Die politisch sehr unsicheren Zustände in den letzten neun Jahren haben es verhindert, daß die Kriegszerstörungen im Bergbau Indochinas beseitigt wurden und daß eine neue Aktivität sich regen konnte. Tatsächlich ist die Bergbautätigkeit in Indochina seit dem zweiten Weltkrieg auch zurückgegangen.

Besonders der Norden des Landes verfügt über reiche Vorkommen von Erzen; das am meisten entwickelte Gebiet ist Nordtonking, oder, wie es heute heißt, Nord-Vietnam. Hier spielen sich gegenwärtig erbitterte Kämpfe zwischen den Franzosen und den vietnamesischen Truppen und den aufständischen Viet-Minh ab.

In Tongking befinden sich die wichtigsten Zinkerzlager Indochinas. Die beiden größten Minen sind die von Chodien, die von der Société Minière et Metallurgique de l’Indochine bearbeitet wird, und die Mine von Trang Da. Zwei andere Bergwerke, die seit Jahren stilliegen, befinden sich bei Langhit und Than Moi. 1939 und 1940 wurden allein aus dem Bergwerk von Chodien 42 780 und 15 290 lg/t Galmei gewonnen. Seit der Jahrhundertwende etwa wird in Indochina Zinkerz gefördert, und die jährliche Ausbeute schwankte zwischen 25 000 und 50 000 t mit einem Zinkinhalt von maximal 20 792 t im Jahre 1925. 1924 wurde bei Quang Yen eine Zinkhütte von der Société Miniere et Metallurgique de l’Indochine errichtet, die 1941 immerhin 6238 t Rohzink erzeugte. Blei wurde als Nebenerzeugnis gewonnen, doch erlitt die Bleihütte 1943 schweren Bombenschaden. Über ihren gegenwärtigen Zustand ist nichts bekannt.

Zinnerze werden sowohl in Tongking als auch in Laos gewonnen. In Tongking förderte die Société des Etains et Wolfram du Haut Tonkin im Gebiet von Think Thuc und die Société des Mines d’Etain du Haut Tonkin in der Bao-Chang-Region. In Laos war die Société d’Etudes et d’Exploitations Minieres en Indochine auf den Vorkommen von Phou-Tiou und die Etains de l’Indochine, die die Förderrechte von der Société Fermière des Etains d’Extreme Orient gepachtet hatte, auf den Vorkommen von Boneng tätig. Die geförderten Zinnerze – maximal etwas über 2000 t im Jahr – wurden von der größten Zinnhütte des Landes in Haiphong, die der Rondon et Cie. gehört, und einigen kleineren Werken im Distrikt von Haiphong verarbeitet. Die im Krieg zerstörte Hütte in Haiphong hat bisher ihre Tätigkeit noch nicht wieder aufgenommen. Im Gebiet von Haiphong wurden 1938 etwa 2372 t metallisches Zinn gewinnen: Eine weitere Zinnhütte, im Besitz der Société des Etains du Cammon bei Thakhek, erzeugte vor dem Krieg aus der lokalen Erzförderung. Die Zinnhütten Indochinas verarbeiteten vor dem Kriege jedoch auch chinesische Erze. – In Verbindung mit Zinnerz wird auch Wolframerz gewonnen. Die Hauptvorkommen liegen in Tongking. 1938 hatte die Förderung einen Metallinhalt von 561 t. Er ist bis 1944 auf 51 t gefallen.

Indochina verfügt auch über Eisenerzvorkommen, die bei Langhit in Tongking seit vielen Jahren ausgebeutet werden. Besonders die reichen Erze der Mine „Yvonne“ wurden durch die Japaner während der Okkupation aktiv genutzt. Vor dem Kriege wurden Vorkommen mit 45 v. H. Fe auf der Insel Kébao von der Société Franchise des Charbonnages du Tonkin genutzt. 1942 wurde ein kleiner mit Holzkohle betriebener Hochofen bei Dap Cau errichtet, der täglich zwischen 10 und 15 t Roheisen erzeugen konnte. Weitere Eisenerzvorkommen liegen im Norden Annams bei Thanh Hoa und in den Gebieten von Vinh und Hatinh, ebenso im Süden des Landes in Kambodja.

Indochina verfügt aber noch über eine ganze Reihe anderer mineralischer Rohstoffe, so Kupfererz,. Manganerz, Chromerz, Antimonerz, Golderze, silberhaltige Bleierze, Bauxit, Graphit und Kohlenvorkommen. Ein Versuch der Franzosen, von 1930 ab jährlich 12 000 t Chromerzkonzentrate zu gewinnen, scheiterte an den Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise. Während des Krieges wurde die damals errichtete Anlage von den Japanern für ihre Zwecke benutzt.

Die rationelle Ausnützung der Bodenschätze Indochinas kann bis zur Herstellung klarer politischer Verhältnisse in diesem Teil der Welt nicht ernsthaft in Angriff genommen werden. Die Erfahrungen der Vergangenheit lehren aber, daß sich Indochina zu einem potentiellen Bergbaugebiet Ostasiens entwickeln kann, wobei die Franzosen manche Nachlässigkeit der Vergangenheit als ein Manko empfinden werden. h. h