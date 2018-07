Der stellvertretende Vorsitzer des Aufsichtsrates der Harburger Gummiwaren-Fabrik Phoenix AG. ist im 65. Lebensjahr in Baden weiler verstorben. Dr. Jessen gehörte dem Aufsichtsrat der „Phoenix“ seit 1932 an und führte den Vorsitz im Aufsichtsrat in den Jahren 1948 bis 1949, bis er dieses Amt an Albert Schäfer abgab. Dr. Jessen war außerdem seit 1932 als Leiter der Finanzabteilung Vorstandsmitglied im Siemens-Konzern. Mit Hamburg war Dr. Jessen als langjähriger Direktor der Hamburger Filiale der Deutschen Bank und Diskontogesellschaft verbunden, eine Tätigkeit, auf die die engen Beziehungen des Verstorbenen zur Harburger „Phoenix“ ursprünglich zurückgehen. E.