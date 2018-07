Als mein Name aufgerufen wird, gehe ich hinein, knalle nach allen Regeln der hitlerischen Armee die Hacken zusammen und melde mich in deutscher Sprache mit einer solchen Donnerstimme, daß der am Tisch sitzende Major erschreckt auffährt. Dann stellt er irgendeine Frage in russischer Sprache.

Ich antworte deutsch. Der prüfende Major wieder russisch, ich wieder deutsch. Endlich kann er sich das Lachen nicht mehr verbeißen und fragt, während er mir einen Stuhl anbietet: "Wo haben Sie das nur her, Hauptmann?" Ich hole meine Papiere aus der Zeit vor meiner Einberufung hervor, die ich durch irgendein Wunder gerettet habe, und lege sie auf den Tisch. Aha, das ist ja wunderbar", sagt er; "ein Wissenschaftler! Und ich dachte zuerst, Sie seien ein Deutscher. Ich werde Sie gleich zum Obersten führen " Der Oberst hält sich nicht mit Sprachübungen auf. Er legt gleich mit der moralischen Bearbeitung los "Also, Hauptmann Klimow", beginnt der Oberst "Wir wollen Sie in eine privilegierte höhere Lehranstalt der Roten Armee schicken, die äußerst verantwortungsvolle Aufgaben zu erfüllen hat Der Oberst spricht in betont feierlichem Ton "Moskau verlangt von uns allmonatlich ein bestimmtes Kontingent von Kandidaten Nach wenigen Minuten händigt man mir im Nebenzimmer ein mit Siegeln und Stempeln versehenes Paket aus, das meine Personalpapiere enthält sowie die Fahrtausweise nach Moskau. Wie glücklich war ich! Vor kurzem erst war ich von der Front gekommen. Vor kurzem erst war ich Augenzeuge unseres gewaltigen Durchbruchs an der Karelischen Landenge gewesen. Erst vor ganz kurzer Zeit war eine gute Nachricht gekommen: die Verbündeten waren endlich an der atlantischen Küste gelandet. Bis zur Landung in der Normandie waren die Sowjetsoldaten ihren Verbündeten äußerst dankbar allein für die Knöpfe gewesen, die sie bekamen, ja, ganz gewöhnliche grüne Knöpfe. Zusammen mit Millionen Paar Schuhen, Wolle und Tuch für die Herstellung von Uniformen hatten die ordnungsliebenden Ausländer uns Uniforniknöpfe geschickt. Echt sowjetische Knöpfe mit Stern, Hammer und Sichel, allerdings ausländischer Herkunft. Es passierte nicht selten, daß die Soldaten sich nachts diese Knöpfe gegenseitig von den Uniformen schnitten. Die Knöpfe waren nämlich aus Kunststoff hergestellt und brauchten nicht geputzt zu werden.

Jetzt, aber waren wir unseren Verbündeten nicht nur für die Berge von Konserven, Soldatenmänteln und Knöpfen dankbar; sondern auch für das im gemeinsamen Interesse vergossene Blut. Eiserne Klammern haben sich um Hitler Deutschland geschlossen! Wenn das Leben in Rußland auch schwer ist, wenn sich auf jedem russischen Bahnhof bittend erhobene Hände hungriger Frauen und Kinder den Reisenden entgegenstrecken — wir gehen trotz allem dem Sieg entgegen. Wir glauben an unseren Sieg und in noch stärkerem Maße an irgend etwas anderes, strahlendes Helles, das nach dem Siege auf uns wartet. Man erzählt sich, Stalin hätte im Kreml in rasender Wut mit den Füßen gestampft, als er von der Landung der Verbündeten hörte. Ich weiß nicht, was daran wahr ist — ich habe mit Stalin keinen Schnaps getrunken. Wir Soldaten waren jedenfalls voller Freude. Die Politiker teilen Europa, wir Soldaten — unser Brot und unser Blut. Und jetzt kehre ich zurück nach Moskau! Meine Gedanken wandern zu dem Tage zurück, an dem ich es verließ .

Damals hatte ich nur eine Registrierung erledigen müssen: Verlängerung meiner UK Stelhrag. Plötzlich war ich auf einem Marsch durch Moskau gewesen, bewacht von Milizionären. Ein Versehen? Keine Spur. Vielmehr eine Form der Dialektik! Der Mangel an Reserven für die Front war unermeßlich. Die Bedürfnisse der Etappe nicht minder. Die Etappe "panzerte" die Menschen durch UK Stellung vor der Mobilisierung. Die Front aber stahl diese Leute mitsamt ihren "Panzern". Dahinter stand der "Plan". Und so geriet der "gepanzerte" wissenschaftliche Mitarbeiter des mit dem Leninorden ausgezeichneten Energetischen Instituts "Molotow" unter die Saldaten. Da half kein Lenin und kein Molotow. Schade nur, daß ich mich von Shenja nicht verabschieden konnte! Es dauerte nicht lange, bis ich brav marschieren lernte. Es ging an die Front und ich sang aus voller Kehle mit: "Nachtigall, Nachtigall, Vö ö ögelein, sing mir wieder ein fröhliches Lied " Damals hatte ich gar keine Hoffnung, Shenja bald wiederzusehen. Und nun durfte ich zurück nach Moskau! Nachdem ich den Moskauer KomsomolskijBahnhof verlassen habe, bin ich schnell an meinem dienstlichen Bestimmungsort angelangt. Ich gehe einen langen Korridor entlang und staune. Es sind zwar Männer in Uniform, die hier wie ein aufgescheuchter Ameisenhaufen durcheinanderlaufen, aber die ganze Atmosphäre macht eher den Eindruck einer Universität in der Hochspannung der Prüf ungszeit als den einer ArmeeEinheit In meiner Nähe stehen zwei Offiziere, die sich in irgendeiner unverständlichen Sprache unterhalten und dabei fast die Zunge verrenken. Man sieht die verschiedenartigsten Schulterstücke — angefangen von der Luftwaffe bis zur Infanterie. Daneben die schwarzen Röcke der Kriegsflotte. Am erstaunlichsten ist aber die große Anzahl von Frauen und Mädchen in Uniform. Wohin bin ich geraten? Ich fühle mich unsicher und beschließe, mich nach passender Gesellschaft umzusehen. Da erspähe ich an einem Fenster einen Oberleutnant in sandfarbenem Feldrock und ebensolchen Reithosen. Ah, das ist einer von uns! Ich trage die gleiche Uniform. Außer in Leningrad ist mir dwse Uniform noch nirgends begegnet. Denn: Als die vorsorglichen Amerikaner sich auf die Landung in Nordafrika vorbereiteten, legten sie einen riesigen Vorrat an leichten seidenartigen, sandfarbenen Uniformstücken zur Einkleidung ihrer Soldaten an. Später stellte sich heraus, daß ein solcher Überflußan diesen "afrikanischen" Kleidungsstücken vorhanden war, daß sie ihn aus Freundschaft ihrem russischen Verbündeten überließen. Unser findiges Oberkommando beglückte daraufhin den kältesten — nämlich den Leningrader — Abschnitt der Front mit diesen tropischen Kleidungsstücken, und diese exotische Kleidung machte es uns leicht, unsere Freunde von der Leningrad Front jederzeit herauszufinden. "Hör mal, Oberleutnant", wende ich mich an die sandfarbene Uniform "Du bist von Leningrad?" — "Ja", antwortet der Oberleutnant bereitwillig. Anscheinend fühlte er sich in dieser lärmvollen Umgebung ebenso verloren wie ich — "Wohin kommst du?", frage ich teilnehmend. "Was ist hier übrigens für eine Pension ehrwürdiger Jungfrauen? Ich bin erst heute angekommen und finde alles ziemlich unbegreiflich " "Da kennt sich kein Teufel aus. Mich zum Beispiel hat man zum Ungarn gestempelt. Der Teufel hole dieses ganze Ungarn! Ach, wenn man doch in die englische Abteilung hineinkommen könnte!" seufzt der Oberleutnant.

"So, so. Was muß man denn nun eigentlich (