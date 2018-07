Der Preis für Offiziere hielt sich in der Gegend von Skoblje lange auf 74 Paar Schnürschahen, aber dann mischte sich der Ic beim Oberbefehlshaber ein, und die Verhältnisse wurden ganz schlecht. Die neuen Vergütungen waren so niedrig, daß unser Funker, als er sie durchgab, einfach nur den Kopf schüttelte. Offiziere sollten überhaupt nicht mehr zurückgekauft werden, und für 5 Mannschaftsdienstgrade durfte nur noch eine Maschinenpistole bezahlt werden. Jedoch ohne Munition.

„Du Spekulator!“ funkten die Parkwagen als Antwort aus dem Wald. „Gefangener Offizier lassen erschießen im Morgengrauen. Mann gut Essen.“

Wir waren eine bodenständige Treppe, ohne größere Kampferfahrung. Aber unser Funker kannte seinen albanischen Kollegen und sagte zu unserem Major: „Der Sie nur Deutsch aus einem österreichischen Roman. Wenn er ‚Morgengrauen‘ oder ,Praterallee‘ funkt, dann darf man das nicht so wörtlich nehmen. Wie das mit dem „Erschießen‘ ist, weißich allerdings nicht.“ Der Major war Rektor und hatte einen großer. Zorn auf den General in Zagreb, weil mit den Partisanen keine Gefangenen mehr ausgetauscht werden durften. Er bot dem Funker eine Zigarette an, aber der rauchte nicht. „Was ist das, was Sie jetzt da machen?“ fragte er. „Kommen lassen!“ sagte der Funker, „lauschen Herr Major!“ Aber nach einer Weile legte er den Kopfhörer einfach hin: „Hat gar keinen Zweck! Die sagen das auf wie die lieben Kleinen das Nachtgebet: ,Offizier 74mal Schuh‘!“ Ich hatte in diesem Bretterstall überhaupt nichts verloren, ich ruhte mich nur aus. Aber jetzt mischte ich mich ein. Während ich mit dem Major sprach, blieb ich auf meiner Pritsche unter der Wolldecke liegen. In einer Funkerbude auf dem Balkan konnte man sich das erlauben. „Herr Major“, sagte ich, „die nehmen auch gebrauchte Schuhe.“

Dem Major war es wohl nicht ganz recht, daß ich so formlos mit ihm sprach. Aber er beanstandete es nicht. Er wußte, daß ich zum Stab gehörte, aber er kannte mich nicht genau. Vielleicht vermutete er, daß ich höhere Auszeichnungen besäße als er. Ich war ja zugedeckt. „So?“ fragte er energisch, könnten Sie das übernehmen? Auch die Beschaffung der Stiefel?“

Jetzt wurde auch der Funker etwas freundlicher zu dem Major. „Auf dem Bock bei dem Leutnant Elch“, sagte er, „ist doch der Gefreite Toboschka gesessen. Wenn wir beide, mein Kamerad hier und ich, rüber gingen, könnten? wir dann den Toboschka mitaustauschen? Sie brauchen dem Batterieschuster nur eine Vergleichsmitteilung auf 74 Paar Reparaturschuhe für den Leutnant Elch unterschreiben, eine MP für den Toboschka hätte ich noch schwarz.“

Der Funker nannte jedes militärische Schriftstück, selbst eine Geheime Kommandosache, einfach eine Vergleichsmitteilung. Er hatte kein Gedächtnis für Formulare. Als der Major hörte, daß der Funker eine Maschinenpistole schwarz besaß, zuckte er zusammen, aber jetzt wollte er nur. seinen Ordonnanzoffizier von den Partisanen zurückhaben, deshalb ließ er es auf sich beruhen und schrieb seinen Namen auf einen Meldeblock. „Soll ein MG bis zum Ziehbrunnen Feuerschutz geben?“ fragte er. „Gehorsamsten Dank, Herr Major!“ sagte der Funker, und der Major zuckte wieder zusammen, weil diese Antwort völlig unkorrekt war.

Zu Füßen eines Minaretts, umstanden von der ganzen mohammedanischen Gemeinde, beluden wir das Muli des Stabes mit alten Schnürschuhen. Es war nur völlig unerklärlich, wiesoin dem ganzen Schuhberg nicht zwei zueinander gehörten, vor allem aber, warum es so viele linke gab. Das Verhältnis war etwa 128 zu 20. Das Maultier ließ sich die beiden Säcke nur widerwillig aufbürden. Offenbar pflegte es sonst um diese Mittagsstunde zu ruhen. Kurz vor dem letzten Spitti wäre der Funker fast noch in ein Minenfeld gelaufen. Er ging weit voraus und hörte mich nicht rufen. Ich führte den Esel und suchte die Bäume nach Scharfschützen ab.