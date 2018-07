Von unserem Bonner Korrespondenten Robert Strobel

Bonn, im August

Wir können die Bundesregierung zu ihrem Beschluß, den Kohlenexportpreis heraufzusetzen, nur beglückwünschen. Nach steht die Zustimmung der ausländischen Partner aus. Aber daß die Bundesregierung die Machtvollkommenheit zu einer eigenen Entscheidung hat, ergibt sich einwandfrei aus der Revision des Besatzungsstatuts, und viel zu lange schon haben wir einen Teil der Arbeitsleistung unseres Bergbaus an das Ausland verschenkt. Der Exportpreis war uns aufgezwungen worden: er lag tief unter allen vergleichbaren ausländischen Notierungen und machte etwa nur 50 v. H. von dem Preis aus, den wir für die aus den Vereinigten Staaten importierte Kohle, einschließlich der Frachtspesen, bezahlen .. müssen. Das war einärgerniserregender. Preisunterschied. Solange der neue Kohlenexportpreis nicht in Geltung ist, kostet dieser Preisunterschied uns täglich die runde Summe von einer Million DM. Kein Wunder, daß unsere ausländischen Geschäftspartner, die den Vorteil hatten, bei dieser Verrechnung bleiben möchten. Nun, sie sollten endlich verstehen, daß uns die Geduld gerissen ist! Auch die Kommerzialisierung einer politischen Machtposition hat ihre Grenzen!

Die internationale Ruhrbehörde hat heute auf die Festsetzung des Exportpreises nur noch einen bedingten, indirekten Einfluß. Sie ist nur berechtigt, „diskriminierende“ Preise zu verhindern. Das heißt: sie soll verhindern, daß zwischen dem Inlands- und dem Auslandspreis der Kohle ein wesentlicher Unterschied bestehe, der den deutschen Unternehmern im internationalen Wettbewerb durch den billigeren Inlandspreis unbillige Vorteile verschaffen könnte. Man hat sich schon einmal mit der Ruhrbehörde dahin verständigt, daß eine Differenz zwischen Inlands- und Auslandspreis bis zu 4 ‚32 DM je Tonne nicht als „diskriminierend“ zu werten sei. Nun gibt es aber keinen einheitlichen Kohle-Inlandspreis; es gibt mehrere, und zwar sehr unterschiedliche Inlandspreise, so daß ein Durchschnittspreis unter Berücksichtigung aller dieser Spezialpreise errechnet werden muß. Zu den Spezialpreisen gehört beispielsweise der Preis des gespaltenen Kohlenmarktes, der für Kohle gefordert werden darf, die über 373 000 Tonnen Tagesförderung produziert wird und der um 35 DM je Tonne über dem normalen Preis liegt. Dazu gehören die Zuschläge für die amerikanische Importkohle; schließlich müssen wir, wenn wir uns nicht selbst in die Tasche lügen wollen, auch berücksichtigen, daß jede Tonne Kohle mit einer DM für das Bergarbeiter-Wohnungsbauprogramm belastet ist. – Bei der Durchschnittspreisberechnung wird man endlich auch die indirekten Investitionen nicht übersehen dürfen, die aus Steuergeldern von Ländern und Gemeinden für die Herstellung von Bergarbeiterwohnungen ermöglicht wurden. Ferner wird die Investitionsanleihe der verarbeitenden Industrie zu berücksichtigen sein, auf die wir soeben einen Vorschuß von rund 120 Mill. DM zu nehmen im Begriffe sind. Alle diese Beträge wird manin eine echte Kostenrechnung einkalkulieren müssen.

Zieht man dann von der gesamten Kohlenförderung, soweit sie für den inländischen Verbrauch übrigbleibt, den Bedarf für Hausbrand, öffentliche Anstalten und dergleichen ab, so wird man finden, daß sich auf den zur Verfügung der Industrie verbleibenden Rest die erwähnten hohen Sonderpreise in einer sehr beachtenswerten Proportion auswirken. Der so – und nur so – zu errechnende Durchschnittspreis, der erst eine richtige Vergleichsbasis für die Untersuchung einer eventuellen „Diskriminierung“ gibt, ist aber derart hoch, daß der Exportpreis um etwa fünf Dollar je Tonne heraufgesetzt werden könnte, ohne daß die mit der Ruhrbehörde abgesprochene Diskriminierungsgrenze überschritten würde. Die Bundesregierung hat jedoch nur eine Erhöhung des Ausfuhrpreises um 3,5 Dollar je Tonne beantragt. Das ist eine sehr maßvolle Forderung. Um so energischer darf man sich für sie einsetzen. Und eben dies ist es, was die deutsche Bevölkerung von der Bundesregierung erwartet. Auch nach der Preiserhöhung von 3,5 Dollar pro Tonne läge der deutsche Exportpreis noch immer beträchtlich unter dem Durchschnittspreis der Nachbarstaaten. Die westliche Welt, in die wir immer mehr hineinwachsen, hat sicherlich einen gewissen Anspruch auf unsere Kohle, aber wir haben einen, mindestens ebenso eindeutigen Anspruch auf einen gerechten Preis!