Es bedarf keines Beweises, daß die innerdeutsche Schrottsituation mit großen Schritten einer Krise entgegeneilt. Für den Gesamtablauf der Wirtschaft – und damit fühlbar für jeden – bedeutet eine Tonne Schrott ebensoviel wie eine Tonne Kohle. Für die Stahlproduktion der nachsten sechs Monate fehlen bereits jetzt rund 500 000 t Schritt und bei gesunder Vorratspolitik sogar 1 Mill. t. Der Rückgang der Bestände von 729 000 t im September 1950 auf jetzt 325 000 t, d. h. auf etwa 3/4 eines Monatsbedarfs, deutet die Gefahr einer Stahlkürzung an. Bei dem jetzt erreichten hohen Lohnstand können aber die Hütten einen Erzeugungsrüekgang von monatlich 1 Mill. t Rohstahl auf etwa 800 000 t finanziell nur noch durch Entlassungen ausgleichen. Der Arbeitsmarktpolitiker jedoch weiß, daß auf eine Entlassung im Stahlwerk acht Entlassungen in der Weiterverarbeitung folgen werden.

in Haushalten, im Handwerk, besonders auch in Landwirtschaft und Klein- und Mittelbetrieben wird vielfach übersehen, daß es heute für jedes Stück altes und herumliegendes Eisen eine Menge gutes Geld gibt. „Heraus mit dem Schrott“, ist die Parole einer neuen Sammel-Aktion, die mit starker Untersetzung öffentlicher Gelder im Umfang bis zu 50 Mill. DM ab 15. August in der Bundesrepublik gestartet wird. Die Schrottwirtschaft schätzt, daß Preisabschläge bis zu 50 und 60 DM je Tonne (Durchschnitts-Höchstpreis rd. 106 DM!) etwa 500 000 t mobilisieren werden, davon z. B. 20 000 t aus 4500 Westwall-Hindernissen, Weitere 500 000 t lagen als unbrauchbare Altmaschinen in Deutschlands Betrieben und Fabriken herum und würden seit Jahren schon, auf 1,– DM abgeschrieben, durch die Bilanzen geschleppt.

Hier handelt es sich um einen besonders interessanten Fall. England und Amerika machen zur Zeit vor, wie durch nationalen Opfermut (und gute Preise!) die verschwiegensten Schrottreserven aufgedeckt werden. In Deutschland haben alle nationalen „Sammel-Bewegungen“ der letzten vier Jahrzehnte leider mit militärischer und politischer Niederlage geendet. Gewiß wird die Jugend, richtig angefaßt und geleitet, beachtliche Schrottbestände aus den Haushalten zusammenbringen können. (Die negative Auffassung des Hamburger Senats hat in Deutschland kein positives Echo gefunden. Es wurde nur mit Staunen registriert, obwohl Hamburgs Werften zu großen Eisen- und Stahlverbrauchern herangewachsen sind und vom Hamburger Rathaus-Platz aus daher mit mehr wirtschaftspolitischem Scharfsinn an diese Dinge herangegangen werden sollte.)

Wir möchten daher den Schwerpunkt der Schrott-Aktion nicht nur in Haushalt, Handwerk und Landwirtschaft sehen, sondern gerade bei den Betrieben, die auf ihren Fabrikhöfen alte Maschinen verrosten lassen. Ganz ohne fiskalisches Entgegenkommen wird deren Mobilisierung aber nicht gehen. Es war daher interessant zu hören, daß Erhards – Staatssekretär Dr. Westrick dem Vorschlag besonderer Steuervergünstigungen beim Verkauf solcher Objekte aufgeschlossen gegenübersteht. Denn eine alte Maschine, auf 1,– DM abgeschrieben, aber zu 50 000 DM Schrottwert veräußert, bringt u. U. eine Steuerverpflichtung von 30 bis 40.000 DM ein.

Unter diesen Umständen wird sich jeder hüten, seine alten „wertbeständigen“ Schrottreserven zu versilbern. Es wurde daher vorgeschlagen – und das sollte beschleunigt durch Verwaltungsanordnung realisiert werden –, etwa 50 bis 60 v. H. der Veräußerungssummen steuerfrei zu lassen und erst den Rest in der fiskalischen Mühle zu erfassen. Dann haben alle etwas davon. Der Fiskus bekommt überhaupt etwas, der Verkäufer auch ein gutes Stück Geld und die Eisenindustrie erhält ihren Schrott.

Das Bundeswirtschaftsministerium ist sich klar, daß mit einseitigen Subventionen allein nicht! zu machen ist. Die letzte Schrottpreiserhöhung hat das gezeigt. Das Geschäft muß für alle interessant gemacht werden. Neben der Koksknappheit auch noch Schrottsorgen – das gibt keine beruhigende Aussicht für den Winter. Wir hoffen, daß der Start der Schrott-Aktion glückt. – lt.