In den internationalen Zollverhandlungen in Torquay ist mit der Festlegung der Zölle ein wichtiges wirtschaftspolitisches Steuerungsmittel für die nächsten drei Jahre gebunden worden. Die Verhandlungen haben aber erwiesen, daß trotz aller Verschiedenheit der Wirtschaftssysteme und der wirtschaftspolitischen Auffassungen in den einzelnen Ländern eine gemeinsame wirtschaftspolitische Arbeit durchaus möglich ist. Was manche befürchteten, ist nicht eingetroffen. Das GATT flog nicht auf. Im Gegenteil! Die durch die weltpolitische und weltwirtschaftliche Krisenentwicklung des Jahres 1950 verstärkten Tendenzen des handelspolitischen Protektionismus konnten im Rahmen des GATT aufgefangen und weitgehend eliminiert werden. Die in den Verträgen von Genf und Annecy untereinander gewährten Zollvergünstigungen wurden mit wenigen Ausnahmen um 3 Jahre verlängert. Und auch in Torquay selbst sind eine Menge neuer Zollsenkungen und vor allem Zollbindungen ausgehandelt worden. Wer sich von Torquay einen stärkeren Zollabbau erhofft hatte, sollte bedenken, daß diese Konferenz in eine ungünstige Zeit fiel, in der Westdeutschland sogar seine Liberalisierung wieder aufheben mußte. Während bisher das GATT immer noch als Übergangsregelung bis zum Inkrafttreten der Havanna-Charta und bis zum Aufbau der mit ihr verknüpften Internationalen Handelsorganisation (ITO) anzusehen war, haben in Torquay die Arbeiten zur Fundamentierung des GATT als Dauereinrichtung begonnen. Vor allem die Amerikaner haben eine entschlossene Wendung in dieser Richtung vollzogen. So ist das GATT aus den Verband-, lungen in Torquay stärker hervorgegangen als aus früheren Verhandlungen, wenn auch die praktischen Ergebnisse beim Abbau der Zölle dieses Mal weniger ermutigend erscheinen.

Aber auch der „Zündstoff“, der in der jetzigen Konstruktion des GATT und seinen Methoden beschlossen liegt, ist klarer erkennbar geworden. Die GATT-Entscheidungen werden im wesentlichen von der Vollversammlung, also gewissermaßen vom GATT-Parlament, getroffen. Es fehlt aber eine GATT-Regierung und ein entsprechender Verwaltungsapparat. Dadurch wird das ganze Verfahren denkbar schwerfällig, und „unartigen Kindern“ gelingt es deshalb, sich der Strafe für regelwidriges Verhalten oft lange zu entziehen. Das verdirbt die Moral ein bißchen. Erhebliche Schwierigkeiten bereitet der Umstand, daß in dieser Versammlung Länder mit niedrigen Zöllen neben Ländern mit sehr hohen Zöllen sitzen. Und da die einander zu gewährenden Konzessionen ja ausgehandelt werden, fehlt den Ländern mit niedrigen Zolltarifen oft das „Wechselgeld“ für diesen Handel. Es ist auch dieses Mal nicht geglückt, eine wirkliche Bresche in die Mauer der Hochschutzzolländer zu schlagen, vor allem im europäischen Raum. Die Spannungen zwischen den beiden Ländergruppen haben sich erheblich verschärft. Nachdem inzwischen Westdeutschland mit seinem neuen Zolltarif mit „mittlerem Niveau“ auf den Plan getreten ist, erscheint es zwangsläufig dazu berufen, als Makler zwischen den beiden Ländergruppen zu funigeren, um damit ein Stück Dynamit aus dem Bau des GATT zu entfernen.

Wahrscheinlich wird bei dieser Angleichung der Tarifniveaus ein Heraufziehen der Tarife der Niedriggruppe nicht zu umgehen sein. Für manche Länder im europäischen Raum bietet sich die Gelegenheit einer solchen Erhöhung bei der Umstellung ihrer spezifischen Zölle auf Wertzölle. Wahrscheinlich wird man erst dann zu einem weiteren, echten, allgemeinen Zollabbau vordringen können, wenn durch bessere Angleichung der Tarifniveaus der Länder zunächst ein gleichmäßigerer Start gefunden worden ist. Auf Grund der bisherigen Erfahrungen werden sich die Länder mit niedrigen Zöllen sicherlich bemühen, bei der nächsten großen Zollkonferenz besser gerüstet zu sein. Durch Erhöhung bestimmten Zölle vor den Verhandlungen werden sie vermutlich die in den Verhandlungen notwendigen „Konzessionen“ bereitstellen. Die im Rahmen der OEEC zusammengeschlossenen Länder bemühen sich jetzt schon, zu einer Vereinheitlichung und gemeinsamen Senkung von Zöllen für ausgewählte Warengruppen zu kommen. Dieser Weg kann im Einzelfall erfolgversprechend sein. Aber in vielen Fällen scheitert eine solche Lösung daran, daß eine Herabsetzung der Zölle gegenüber europäischen Partnern wohl möglich wäre, nicht aber gegenüber Übersee. So begrüßenswert der multilaterale Weg sonst ist, hier wirkt er hemmend.

Mag man sich auch heute noch im GATT gegen ein europäisches Präferenzsystem sträuben: am Ende wird man wahrscheinlich doch nur auf diesem Wege zu einem weiteren multilateralen Abbau der Zölle kommen – so paradox diese Auffassung auch im ersten Augenblick erscheinen mag.

Mit dem Inkrafttreten des neuen deutschen Zolltarifes am 1. Oktober wird die westdeutsche Wirtschaft zollmäßig wesentlich stärker belastet werden, wovon die seit 1. Juli geltende neue „Zollbegünstigungsliste“, die in Wirklichkeit eine Vorwegnahme künftiger Wertzölle darstellt, schon einen kleinen Vorgeschmack vermittelt hat. Die erheblichen Verschiebungen in der Zollbelastung gegenüber dem bisherigen Zustand werden auch manche Änderungen in der Wirtschaf 15struktur zur Folge haben, die dem einen nützen und dem anderen schaden. Aber alle Kreise der Wirtschaft müssen irgendwie mit den neuen Ver- – hältnissen fertig werden. Die deutsche Wirtschaft sollte sich vor allem darauf einstellen, durch Rationalisierung und Kostensenkung den noch ziemlich erheblichen Zollschutz abbaureif zu machen. Denn voraussichtlich in der zweiten Hälfte 1953 wird die nächste große Zollkonferenz stattfinden. Man sollte nie vergessen: das Ziel des GATT, dem wir nun beigetreten sind, ist auf Senkung und allmählich auf völligen Abbau der Zölle gerichtet. Wenn dieses Mal die Unternehmen bei uns davon nicht viel zu spüren bekommen, so lag das an der in diesem Sinne einmalig günstigen Situation, daß Westdeutschland in Torquay auf der Grundlage eines neuen, auf Wertzoll umgestellten Tarifs verhandelte. Dieser Umstellungsvorteil fehlt aber bei der nächsten Konferenz. M. Wicharz