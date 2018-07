Die Gewinnbeteiligung macht zusehends Schule. Die Firmen De mag, Gütermann, Vidal, Buntweberei Riedinger usw. schütteten bereits beachtliche Mitarbeiter-Dividenden aus. Mit einem recht interessanten Punktsystem folgte nun die Süd-Chemie AG in München. Das Unternehmen hat Werke in Moosburg, Kehlheim a. d. Donau und in Heufeld, beschäftigt über 1000 Mitarbeiter, und zu dem Produktionsprogramm zählen Schwefelsäure, Schwefelkohlenstoff, hochaktive Bleicherden, Aktiv-Betonite, Superphosphat und das Düngemittel „Nettolin“.

Schöpfer des Planes ist Dr.-Ing. Hermann Römer, der Vorsitzer des Vorstandes. Römer ist nicht nur Techniker und Kaufmann von Qualität, er ist auch ein sozialdenkender Unternehmer. Die Bestimmungen über die Gewinnbeteiligung besagen im wesentlichen: Die Höhe der Gewinnbeteiligung beträgt 20 v. H. des nach § 77 des Aktien-Gesetzes ermittelten Gewinnes, und zwar hier von 1/4 für die Angestellten und 3/4 für die Arbeiter, Die den Mitarbeitern zur Verfügung stehende Summe wird nach einem Punktsystem aufgeteilt: für je 100 DM Verdienst im Bilanzjahr ein Punkt, für jedes volle Jahr Betriebszugehörigkeit ein Punkt bis zur Höchstzahl von dreißig Punkten, für jedes Lehrjahr ein halber Punkt, und Zusatzpunkte für Grenz- und Härtefälle. Die Militärzeit wird angerechnet, soweit der Betreffende vor der Einberufung bei der Süd-Chemie AG tätig war. Die Punktzahlen werden dann zusammengezählt, und der Gewinnbetrag wird durch die Gesamtzahl der Punkte geteilt.

Der für 1950 berechnete Arbeitergewinnpunkt beträgt rund 15 DM, und für dieses Jahr stehen als Gewinnanteil über 500 000 DM bereit. Interessant ist noch der Vergleich mit einigen Bilanzdaten. 1950 zahlte die Süd-Chemie an Löhnen und Gehältern 3.4 Mill. DM.an freiwilligen Sozialleistungen einschließlich Gewinnbeteiligung 721 000 DM und an Dividende 324 000 DM. Danach haben sich im Vergleich zum Vorjahr die Sozialleistungen mehr als versechsfacht, die Löhne und Gehälter haben sich um 800 000 DM erhöht. Nur die Dividende ist auf Heller und Pfennig gleichgeblieben. N. M.