Die „Welt der Arbeit“, eine offizielle Wochenzeitung des Deutschen Gewerkschaftsbundes, die in Versammlungen kostenlos verteilt zu werden pflegt, hat von jenen Zeitungen, die – entgegen den gewerkschaftlichen Auffassungen – eine eigene Meinung vertreten, liebenswürdigerweise behauptet, daß sie „nur noch Trinkgeldempfänger des Großkapitals“ seien. „Was da an Schmähungen, Verleumdungen, Verdächtigungen gegen die Gewerkschaften ausgesprochen wurde“ – so schreibt das Blatt –, „wie viel Aufsätze nur von dünkelhafter Ahnungslosigkeit getragen waren, das zu kennzeichnen, bedarf es ganzer Seiten und Bogen ...“ Nach diesem stilistisch nicht sehr glücklichen Satz verunglückte die „Welt der Arbeit“ vollends und schrieb: „Die ganze Polemik“ (gemeint waren kritische Äußerungen zu den jüngsten Ereignissen der Gewerkschaftspolitik) „brachte den kaum noch überbietbaren moralischen Tiefstand im deutschen Zeitungswesen zum Ausdruck.“

Auf diese knüppeldicke Weise erfährt man endlich, was die Gewerkschaften für moralisch halten: Moralisch ist, was der Gewerkschaft nützt... Rlt