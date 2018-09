Britische Wissenschaftler entdeckten ein Mittel gegen Gammastrahlen, die bei Atomexplosionen entstehen. Das Mittel ist im Apfelsinen-, Zitronen- und Grapefruitsaft enthalten. Versuchstiere, die mit Citrus- und Grapefruitsaft gefüttert worden waren, zeigten eine „bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit“ gegen Gammastrahlen.

Der 36. Welt-Eperanto-Kongreß wurde in München durch den zweiten Präsidenten des Welt-Esperanto-Bundes, Dr.Friedrich Kempeneers, eröffnet.

Das Criterium international du cinéma trat in Heidelberg zusammen und wählte erstmalig den „künstlerisch besten Film des Jahres“. Den großen Preis für Spielfilme erhielt der Film „Der Weg der Hoffnung“ von Pietro Germi, den großen Preis für Kulturfilme „Guernica“ nach Pablo Picasso, Text von Paul Elouard. Die großen Verleihfirmen hatten keinen ihrer Filme geschickt, da sie fürchteten, daß ihre Streifen bei den Filmtheaterbesitzern nicht mehr untergebracht werden könnten, wenn sie einen Preis für künstlerische Qualität erhielten.

Nobelpreisträger William Faulkner ist dabei, sein erstes Bühnenstück abzuschließen, das der Dichter als Versdrama nach seinem neuesten ebenfalls noch unveröffentlichten Roman „Requiem für eine Nonne“ betitelt. Obwohl das Erscheinen des Buches sowie die Aufführung für den Herbst angekündigt sind, bewahren Autor und Verleger über Stoff und Inhalt des neuen Doppelwerkes Stillschweigen.

Eine deutsche Ausgabe der 840 Briefe Richard Wagners, bereitet der S. Fischer Verlag vor.-Die Briefe wurden 1950 in Amerika entdeckt. Sie waren von einer Engländerin gesammelt worden, die eine Wagner-Biographie hatte schreiben wollen, jedoch im Jahre 1898 starb, bevor sie ihre Absicht verwirklichen konnte. Im Jahre 1949 gab Professor J. M. Burk von der Harvard Universität die erste Ausgabe der Briefe in englischer Sprache heraus.

Pablo Picasso will wieder malen und die fünf Jahre lang betriebene Töpferei aufgeben. Sein Nachfolger vor den Brandöfen in dem südfranzösischen Dorf Vallauris wurde Marc Chagall.

Die „Deutsche Puppentheater-Woche“ wird in diesem Jahre vom 7. bis 13. September in Düsseldorf stattfinden. Mit ihren neuesten Inszenierungen werden deutsche und ausländische Marionetten- und Handpuppentheater während dieser Zeit in Düsseldorf gastieren.