Es steht außer Zweifel, daß die angestrebte Industrialisierung Polens sehr große Fortschritte zu verzeichnen hat. Die Kriegsverluste, die mit einem Gesamtbetrag von 16,882 Mrd. $ und einem pro-Kopf-Satz von 626 $ beträchtlich hoch waren, sollten durch den Dreijahresplan 1947 bis 1949 wieder ausgeglichen werden. Um diese Planung durchführen zu können, wurde die Industrie 1946 verstaatlicht. Die daraus entspringenden und keineswegs genügend kompensierten Verluste trafen besonders das Ausland, das mit 52,1 v. H. in der Schwerindustrie und mit 59,1 v. H. im Banken und Versicherungswesen beteiligt war.

Der Löwenanteil der Investitionssummen wurde der Schwerindustrie und dem Bergbau zugewendet, so daß mit Ablauf des Planes die Schlüsselindustrien die Vorkriegsproduktion wesentlich überschritten. Im Jahre 1938/39 betrug die Roheisenproduktion 940 000 t, die Rohstahlproduktion 1 442 000 t und die Produktion der Walzerzeugnisse 1 061 000 t; für 1948 ergaben sich aber Produktionen von 1 179 000 t, 1 958 000 t und 1 343 000 t. Die Kohlenförderung stieg von 36,2 Mill. t in 1937 auf 74,1 Mill. t in 1949. Hier liegt auch der Schlüssel zur Finanzierung dieses Industriewachstums, das ohne wesentliche Auslandskredite durchgeführt werden konnte. Der Wert der gesamten Industrieproduktion, der 1946 auf 75 v. H. von 1938 gesunken war, erreichte 1947 bereits den Vorkriegsstand und kletterte 1949 auf 177 v. H. der Produktion des Jahres 1938. Nach dem Bericht der Staatlichen Polnischen Planungskommission lag im Jahre 1950 der Wert der Industrieproduktion um 30,8 v. H. über dem des Jahres 1949.

Der zu Anfang 1950 angelaufene Sechsjahresplan versucht außer einem weiteren Industrieaufbau, die Produktionsproportionalitäten zwischen Agrar- und Industriewirtschaft zu verbessern und eine gleichmäßige Erschließung des Landes durchzuführen. Innerhalb der Industrieproduktion wird die Erzeugung von Produktionsmitteln gegenüber der Konsumgüterproduktion bevorzugt. Sie soll 63,5 v. H. der Gesamt-Industrieproduktion ausmachen. Mit einem Investitionsaufwand von 6 123 Mrd. Zloty will man erreichen, daß die pro-Kopf-Industrieproduktion 1955 gegenüber 1938 um das Achtfache ansteigt. Die Kohleförderung wird für 1955 mit 100 Mill. t, die Stahlproduktion mit 4,6 Mill. t und die Eisenerzförderung mit 3 Mill. t angesetzt. Dies soll den heimischen Anteil an der Roheisenproduktion auf 30 v. H. erhöhen.

Um der mit nur kurzen Absatzradien ausgestatteten Eisenindustrie die notwendige Agrargrundlage zu schaffen, bemüht man sich um eine Intensivierung der landwirtschaftlichen Erzeugung. Wenn der Wert der pro-Kopf Produktion der Landbevölkerung 1937 mit 100 angesetzt wird, so betrug er 1949 bereits 143 und soll bis 1955 sogar auf 219 steigen. Zu beachten ist hierbei allerdings, daß mit der Abnahme der polnischen Bevölkerung um rund 8,5 Mill. Einwohner auch der Landbevölkerungen zurückging, so daß aus den pro-Kopf-Zahlen kaum Effektivschlüsse gezogen werden, können. Die ha-Produktivität von 11,4 dz im Jahre 1937 soll in den Staatsbetrieben auf 20 dz im Jahre 1955 erhöht werden. Hierzu wird neben einer weitgehenden Mechanisierung auch die Produktion von Kunstdünger gesteigert werden. Die Superphosphatproduktion möchte man bis 1955 gegenüber den 1949 erzeugten 392 000 t verdreifachen. 1937 wurden nur 177 000 t produziert.

Gleichzeitig wurde aber eine Industriedeglomeration eingeleitet, die helfen soll, zurückgebliebene Gebiete industriell zu erschließen. Der Wachstumsindex, für 1949 mit 100 angesetzt, soll 1955 in der Wojewodschaft Bialystok 433, in Lublin 331, in Ostpreußen 282 ausmachen, gegenüber Oberschlesien 116, Lodz-Stadt 113 und Lodz-Land 116. Von den neu zu errichtenden 250 großen Industrieobjekten werden die meisten in bisher unerschlossene Gebiete gelegt werden. So frappant diese Ergebnisse und Plandaten auch sind, so darf doch nicht übersehen werden, daß sie bereits einem Vorkriegsdrang der Osteuropastaaten nach industrieller Unabhängigkeit entspringen. In Polen knüpfen sie direkt an den schon 1936 begonnenen Aufbau des COP-Gebietes an, das im Weichsel-San-Dreieck die Grundlage zu einer Vorkriegsindustrialisierung legen sollte. Georg W. Strobel