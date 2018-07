Wie sonderbar es auch sein mag— den Juden ist die Aufnahme in unsere Akademie kategorisch verschlossen bleiben? Vielleicht kann Stalin nicht verzeihen, daß in den Moskauer Prozessen der Jahre 1935 bis 1938 der überwiegende Teil der Angeklagten Juden waren? Unwillkürlich entsinne ich mich einiger Tatsachen der jüngsten Vergangenheit: Während des Rückzuges im Jahre 1941 wurden die Juden aus den zu räumenden Gebieten nicht evakuiert, sondern ganz bewußt d<er Ausrottung durch die Deutschen überantwortet. Die Moskauer haben die Herbsttage des Jahres 1941 noch gut im Gedächtnis. Fast keiner der Moskauer Juden erhielt die Erlaubnis "zur Evakuierung. Als die Deutschen am 16. Oktober im gewaltigen Ansturm die Zufahrtsstraßen nach Moskau besetzten, suchten Tausende von Menschen ihr Heil in panischer Flucht. Die Mehrzahl davon waren Juden, da die Parteifunktionäre bereits pAammäßig evakuiert waren, während die einfache Moskauer Bevölkerung weder die Möglichkeit noch den Wunsch hatte zu fliehen. Damals warf Stalin eine Abteilung NKWD als Sperre auf die Chaussee Moskau—Gorkij—Tscheboksara und erließ den Befehl, auf der Stelle jeden zu erschießen, der ohne Evakuierungserlaubnis auf der Flucht angetroffen wird Der Befehl wurde absichtlich erst eklige Zeit nach der Einsetzung der NKWDAbteilung veröffentlicht. Die Folge — Hekatomben jüdischer Leichen zu beiden Seiten der Moskauer Chaussee.

Der September bricht an und damit der Beginn des regulären Unterrichts, Ich kann mich immer noch nicht mit dem Gedanken abfinden, dazu verdammt z u sein, die Karriere eines japanischen Diplomaten einzuschlagen. Eines Tages pralle ich beim eiligen Überqueren des Hofes unserer Akademie heftig mit einer. Frau in Militäruniform zusammen. Beim Militär gilt der erste Blick den Schulterstücken. Erstaunt, die für eine Frau ungewöhnlichen- Rangabzeichen eines Majors zu erblicken, sehe ich auf "Olga Iwa