Im diesjährigen Sommerschlußverkauf, der trotz einer zeitweise lähmenden Hitze, seit einigen Tagen in vollem Gang ist, strengen sich nicht nur die Käufer an – vor Beginn schon stellten sie sich vor Hamburger Warenhäusern eine ganze Nacht lang in Reihen an! –, auch die Verkäufer tun ihr äußerstes: manche Preise erinnern an die Vorkriegszeit, obwohl die D-Mark doch erheblich weniger wert ist als die alte Reichsmark. Ein Meter Sommerstoff für 98, ja, für 95 und 75 Pfennig, das wird schwerlich mehr zu unterbieten sein. Ein Frankfurter Kaufhaus gab kleinere Stoffreste sogar, zu Reklamezwecken, für einen Pfennig den Meter ab. Ein Baby-Jäckchen für 48 Pfennig ist wirklich auch nicht teuer und einen Büstenhalter für 78 würde ich sofort kaufen, hätte ich nur etwas, um es hineinzutun. Manchen Preisen sieht man deutlich an, daß sie unter den Gestehungskosten liegen. Das ist der Sommerausverkauf 1951.

Die Bevölkerung ist gewöhnt, den Ausverkauf als eine Art Jahrmarkt anzusehen, auf dem, wer Glück hat, das eine oder das andere Stück billig erwischt, als eine Art Rummel, an dem viele des Spaßes halber teilnehmen. Und die Geschäftsleute versuchen gewöhnlich beim Ausverkauf diejenigen Waren in den Vordergrund zu schieben, die nicht mehr in allen Größen da sind oder die sie los werden wollen, weil sie nicht mehr so ganz up to date sind. In diesem Jahr hat der Ausverkauf aber eine größere, eine eminent volkswirtschaftliche Bedeutung. Seit dem Frühsommer herrscht eine beängstigende Stagnation auf dem deutschen Konsumgütermarkt. Dem allzu schnellen Absatz, der sich im Anschluß an die Korea-Krise im vergangenen Jahr entwickelt hatte, folgte eine Art Käuferstreik, der bis in die letzten Julitage unbarmherzig fortwirkte. Sind die Preise nach dem Kriegsausbruch monatelang gestiegen, so können sie jetzt, so spekuliert man, da der Krieg in Korea zu Ende geht, wieder monatelang fallen. Hat nicht der Wirtschaftsminister Erhard sogar sein Wort gegeben, daß die Preise fallen werden? Mag sein, daß er nur ins Blaue prophezeit hat, aber haben sie nicht auch tatsächlich angefangen zu fallen? Die Deutschen sind im Krieg und in der Inflation hellhörig geworden. Jetzt warteten sie einmal ab, bis es billiger werden würde.

Dieser Käuferstreik hat in drei Monaten in Deutschland einen Block von Waren mit einem kaum meßbaren Wert lahmgelegt, immobilisiert. Geschäftsleute, denen die Luft ausging, begannen schon längst vor dem Ausverkauf, ihre Preise herunterzusetzen. Im Ausverkauf haben sie es noch einmal, manche sehr gründlich getan. Es gibt Textiipreise im Ausverkauf, die um 50 v. H. unter den Preisen des vergangenen Winters liegen.

Es ist jetzt die Frage, ob der Ausverkauf durchschlägt, das heißt, ob er dem Käuferstreik der letzten Wochen ein Ende macht. In den Hamburger Warenhäusern äußerte man sich nach den ersten Tagen ziemlich optimistisch. Am vierten und fünften Tag schätzte man, daß die Umsätze annähernd die sehr hohen Ziffern des vergangenen Jahres erreicht hätten, der eine oder andre Chef gab sogar seiner Überraschung darüber Ausdruck, wie gut der Ausverkauf begann. Am Umsatz hängt allerdings bei den meisten sehr viel weniger Gewinn als im Vorjahr, an manchen Umsätzen sogar ein Verlust. Aber alle sind froh in der Hoffnung, daß der Warenblock wenigstens auftaut, und am meisten darüber, daß viele Käufer, die des Ausverkaufs wegen kamen, dann auch auf die nicht zum Ausverkauf gestellte – wenn auch in den letzten Wochen im Preise heruntergesetzte – Ware zurückgegriffen haben. Wenn sie schon nichts daran verdienen, so können sie sich doch wieder finanzieren, wieder einkaufen, wieder Neuheiten in die Schaufenster bringen. Das Geld muß rollen, rollen, sagen sie. Nun, es hat im Ausverkauf angefangen zu rollen ... In den Warenhäusern wenigstens, wo der Jahrmarkt am anziehendsten ist. In den Spezialgeschäften, in den kleineren Läden, fanden die optimistischen Erklärungen der Warenhauschefs nicht überall eine klare Bestätigung. „Alle haben darauf gewartet nämlich auf den Ausverkauf, sah ich groß und hoffnungsvoll auf einem Hamburger Geschäft plakatiert, aber offenbar wartete dieser Geschäftsmann nach Tagen immer noch allein und vergeblich.

Jetzt starren die Detaillisten auf die letzten Ausverkaufstage. Gegen Ende der ersten Woche gab es einige Anzeichen der Ermüdung bei den Käufern. War es nur die Hitze? Waren ihnen die Waren, die schon unter den Gestehungskosten verkauft wurden, immer noch zu teuer? Haben sie kein Geld? Wo ist dann das Geld? Lauter Fragen. Sie werden erst beantwortet sein, wenn die bunten Tafeln von den Kaufhäusern wieder verschwunden sind. Wenn wieder der Alltag anfängt. W. F.