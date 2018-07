Darmstädter Gespräch: „Mensch und Raum“ mit Heidegger und Ortega y Gasset

U. S. E., Darmstadt, im August

Mensch und Raum“ hieß das dritte Darmstädter Gespräch, zu dem Martin Heidegger und José Ortega y Gasset – vielleicht der Welt umstrittenste lebende Philosophen – erschienen waren. Durch sie und durch Alfred Weber wurden neben den architektonischen auch philosophische und soziologische Fragestellungen in das Problem hereingetragen.

Heidegger ging – seiner Methode gemäß – von der sprachphilosophischen Analyse aus und versuchte, vom Wort her und dessen irrtümlicher Bedeutung an das Wesen der Dinge heranzukommen. Wenn er auch „Bauen und Wohnen“ aus gleiches bedeutenden Sprachwurzeln ableitete, so setzt er doch das Wohnen vor das Bauen und betrachtet das letztere nur als Mittel zum Zweck. Das Bauen errichtet – nach Heidegger – Orte, die dem Geviert eine Stätte einräumen. Das Geviert ist für ihn die Ein-Falt von Sterblichen und Göttlichen, Erde und Himmel – und das Wohnen schont das Geviert, indem es dessen Wesen in die Dinge wirkt.

Dem mit einer blendenden Deduktion errichteten Gedankengebäude Heideggers setzte Ortega y Gasset das einfache Wort von der Unzufriedenheit entgegen: wir bauen, weil wir unzufrieden sind und es nicht wohnlich oder noch nicht wohnlich genug empfinden. Von diesen beiden konträren Ausgangspunkten, einem Anfüllen des Bauauftrages mit neuen metaphysischen Bezügen und einem Revidieren der Bauformen aus dem abgewandelten Freudschen Unbehagen an der Kultur, ließ sich die Problematik des Verhältnisses zwischen dem Menschenund seinem Raum entwickeln.

Für die Wege, die die Darmstädter Diskussion ging, und für die Lösungen, die sie vorschlug, ist es wichtig gewesen, daß die Mehrzahl der teilnehmenden Baumeister noch zu jener Generation gehörte, die vor genau einem halben Jahrhundert dem Gründerkreis der Darmstädter Künstlerkolonie nahestand, – und daß derjenige, der jetzt als Vertreter der „Jugend“ angesprochen wurde, auch schon graue Haare hatte. Die Träger des revolutionären Aufbruchs der Jugend um die Jahrhundertwende hat keine zweite Generation nach sich gezogen. Und so zeigte die jetzige Ausstellung auf der Mathildenhöhe, die die Entwicklung im vergangenen Jahrhundert aufweisen soll, im wesentlichen nur ein Fortführen und – allerdings auch! – Vertiefen und Vervollkommnen der Ideen von 1901, von der gleichen Gruppe Architekten getragen.

Das zweitägige Gespräch war die Grundlage, auf deren Ergebnissen man am letzten Tag zur konkreten Auseinandersetzung mit praktischen Entwürfen kam. Als Auftragsarbeit der Stadt Darmstadt haben zehn namhafte Architekten Pläne für öffentliche Bauten entworfen, die „Meisterbauten in Darmstadt“, die in Kürze verwirklicht werden sollen. An ihnen erwies sich, daß die im Gespräch erarbeiteten denkerischen Leitsätze das tätige Schaffen der heutigen Baumeister erfüllen: ein Kindergarten, der beinahe wirklich ein Garten ist und die schöpferische Kraft der Natur nutzbar zu machen sucht; eine Volksschule, die organische Schulschaften bilden will und die jungen Menschen ordnenden Faktoren unterwirft, eine Frauenklinik, deren Fenster vom Boden bis zur Decke reichen und so jene Atmosphäre aus Menschlichkeit und Freudigkeit schaffen möchten, die der größte Heilfaktor ist.