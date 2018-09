Inhalt Seite 1 — Zu Füßen Mariä in der Grotte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Josef Marein

Lourdes, im August

Vor einigen Wochen sahen wir in Nantes das große alljährliche Turnfest der Jugend. Marschkolonnen, Fanfarenmusik. Jede einzelne Abteilung der weißgekleideten Turner wurde von einem Mann in Schwarz angeführt. Es waren junge Geistliche, die ihrer Gestalt und ihren Bewegungen nach selbst hätten Sportsleute sein können. Nur, daß die Tracht sie von den Turnern unterschied. Die waren in Eisenbahnzügen und Omnibussen von weither gekommen. Und während sie durch Nantes marschierten, läuteten die Glocken. – „Warum denn nicht?“ sagte die Kellnerin im Gasthaus. „Die Geistlichen haben dies Turnfest gegründet. Sie sind’s, die es alljährlich großartig organisieren. Es ist ein großes, schönes Fest für uns alle!“

Auf den Straßen, die nach Südfrankreich führen, sahen wir immer wieder dieses Bild: ein Motorrad mit kleinem Gepäck, gesteuert von einem jungen Mann in Schwarz. Sie fuhren nicht langsam. Die Fahrer gingen nicht zimperlich mit den Maschinen um. Nicht selten waren auch Autos zu sehen, die ebenso flott dahinrollten wie andere und doch etwas Besonderes hatten: am Steuer saß Monsieur le Curé. Es waren die Straßen nach Lourdes

Die zauberhafte Lage dieses Wallfahrtsortes am Fuße der Pyrenäen ist oft beschrieben worden. Zu sagen, es sei ein südlicheres Oberammergau, wäre dann nicht verwegen, wenn man sich nicht nur an den schützenden Wall der Alpen, sondern auch an die fromme Stimmung der Festspielzeit gemahnt sieht. Und noch eins: Im bayrischen Passionsdorf – so erinnert man sich aus dem vorigen Jahre – hatte das ambulante Gewerbe seine Verkaufsbuden eröffnet, aber ehe noch mehr fahrende Händler, die auf den bayrischen Straßen schon unterwegs waren, in Oberammergau eintreffen konnten, war ihnen Einhalt geboten worden. Hat nicht Christus die Händler aus dem Tempel gejagt? Kirchliche und weltliche Behörden dämpften das allzu geschäftliche Treiben gewiß mit dem Einverständnis der meisten Passionsbesucher. Es blieb immer noch genug Allerweltsatmosphäre, die nicht zu unterdrücken war.

In dieser Hinsicht spottet Lourdes – jedenfalls zur gegenwärtigen hohen Wallfahrtszeit – jeder Beschreibung. In den Hauptstraßen der engen, pittoresken Stadt und in den meisten Nebenstraßen sind Läden neben Läden, die Andenken feilhalten, und! was es in den Schaufenstern nicht alles gibt! Da ist das gipserne Abbild der „Dame“, so wie sie Anno 1858 der kleinen Bernadette Soubirous erschien: „Je suis l’Immaculee Conception.“ Das gleiche Bildnis der Madonna, das in der Grotte steht, ist auch in dutzendfacher Ausführung und in verschiedenen Größen in den Auslagen zu finden, eins neben dem anderen – ein Anblick respektloser Vervielfachung, beleidigend und grotesk. Ein anderes Modell trägt einen Schlüssel zum Aufziehen; schnurrt dann die Feder ab, ertönt ein Marienlied. Der schlimmste Lapsus dieser Art von Konfektion: Madonna als gläserne Flasche, erfunden, das Wasser der Grotten-Quelle aufzubewahren ... Genug! Man fühlt, daß allein schon eine vollständige Aufzählung der „Andenken an Lourdes“ eine Liste der Frivolität wäre, gleichermaßend erschreckend für die Frommen wie für Ästheten. Warum – so fragt man – greift hier niemand ein, da doch Christus die Händler aus dem Tempel vertrieb? – „Wer sollte eingreifen?“ erwiderte verdutzt ein Pfarrer, der Pilger seiner nordfranzösischen Gemeinde nach Lourdes geführt hatte. In Frankreich regiert die Kirche nicht; in Frankreich kontrolliert die katholische Kirche nicht, wie dies beide Konfessionen in Deutschland immer wieder versuchten. Aber der Einfluß der Kirche ist groß.

Lourdes, ein Gebirgsstädtchen von nicht einmal 15 000 Einwohnern, beherbergt jährlich mehr als eine halbe Million Fremde aus der ganzen christlichen Welt. Sind sie auch Pilger, so wollen sie doch essen, schlafen, Einkäufe machen, umhergehen. Daher das Tellergeklapper, der Autolärm, die überfüllten Parkplätze, das dichte Menschengewühl in den Straßen, daher die Polizisten, die den Verkehr dirigieren und gern auf die Gelegenheiten hinweisen, an denen es etwas zu besichtigen gibt. Das Haus dort, auf dessen Dach man herniedersieht, wenn man die steile Gasse abwärts geht, ist mit großen Buchstaben versehen: Hier wurde Bernadette geboren; ein paar Schritte weiter im selben Winkel: Hier wuchs die Heilige auf. Das Eckhaus sodann, ein Weißwarengeschäft, macht durch eine Inschrift deutlich, daß die Damen Soubirous, zwei Schwägerinnen Bernadettes, den Laden leiten. Nicht weit davon meldet ein Kaufhaus in großen Lettern, hier sei die Wiege Bernadettes zu sehen; Eintritt frei. Plötzlich fällt etwas anderes auf: Zwischen den Tafeln an vielen Schaufenstern der Avenue Bernadette-Soubirous und der Rue de la Grotte, zwischen all den Tafeln mit Text, daß man hier Englisch, Spanisch, Italienisch spricht (oder welche Sprache man immer wünscht), sagen Inschriften: „Hier spricht man Deutsch.“ Bisher hatte ich diesen Satz an keiner Ladentür französischer Städte gefunden.