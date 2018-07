Inhalt Seite 1 — Aus der Praxis der Aufbauhilfe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Seitdem die vielen Streitfragen bei der Gewährung von Unterhaltshilfe – von Einzelfragen wie dem Fragenkomplex der Krankenversicherung von Unterhaltshilfe-Empfängern abgesehen – im wesentlichen ausgekämpft sind, konzentriert sich die Hauptarbeit der Soforthilfe-Ämter seit einigen Monaten mehr und mehr auf die Gewährung der Aufbauhilfe. Damit ist die Soforthilfeaktion in ein Stadium getreten, in dem die Gelder – endlich! – einem produktiven Zwecke zugeführt werden und nicht mehr vornehmlich in den Konsum fließen.

Zugleich ist damit den Soforthilfe-Ämtern und -Ausschüssen eine neue verantwortungsvolle Aufgabe übertragen worden. Mußten sich die Ausschußmitglieder bei Anlaufen der Soforthilfe mit der Materie des Fürsorgerechts vertraut machen, so haben sie jetzt Entscheidungen zu fällen, die einerseits für die Existenz des Einzelnen ungleich wichtiger sind, als die Gewährung oder Ablehnung von Unterhaltshilfe, und die andererseits von großer Bedeutung für die Wirtschaftsstruktur des betreffenden Kreises sein können. Gewiß werden Bankinstitute, Fach- und Vertriebenenorganisationen sowie die Wohngemeinde des Antragstellers gutachtlich gehört, und in einigen Kreisen findet eine besondere Vorprüfung der Anträge durch Sachverständige statt. Die letzte Entscheidung aber wird im Ausschuß gefällt: er ist für die möglichst produktive Anlage der beträchtlichen Gelder verantwortlich, die um zur Verfügung gestellt werden. Um welche Summen es sich handelt, zeigt die Statistik eines größeren Landkreises, die (von August 1950 bis Januar 1951) 305 genehmigte Anträge mit einer Gesamthöhe von 1,1 Mill. DM ausweist. Trotz des verständlichen Wunsches der Antragsteller auf rasche Entscheidung wird sich der Ausschuß der auf seinen Schultern ruhenden Verantwortung stets bewußt bleiben müssen, damit nicht in dieser Zeit der Kapitalnot unersetzliche Mittel fehlgeleitet werden.

Grundlage für die Gewährung einer Aufbauhilfe ist § 44 des Soforthilfegesetzes (SHG) und die – Ende August vorigen Jahres geänderte – „Weisung über die Gewährung von Aufbauhilfe (Existenzaufbau)“ vom 28. April 1950. Danach können Flüchtlinge, Sachgeschädigte, politisch Verfolgte und Spätheimkehrer eine Aufbauhilfe erhalten, wenn sie die volle fachliche Eignung besitzen und entweder einen Betrieb verloren (oder einen erheblichen Schaden an ihm erlitten) haben oder bereits selbständig erwerbstätig waren. Eine Härteklausel ermöglicht in besonderen Fällen die Berücksichtigung von Geschädigten, die diese Bedingungen nicht erfüllen. Besonders zu beachten ist. daß – im Gegensatz zum Kerngedanken der SHG – Spätheimkehrer auch dann berücksichtigt werden können, wenn sie in der russisch besetzten Zone oder in Berlin beheimatet sind, nach ihrer Rückkehr aber in die Westzonen entlassen wurden.

Diese Aufbauhilfe soll die Existenzgründung oder sicherung in der gewerblichen Wirtschaft (Handwerk, Handel und Industrie) und in den freien Berufen ermöglichen. Der Verlust einer freiberuflichen Existenz wird als Betriebsverlust im Sinne der Weisung vom 28. April 1950 angesehen. Wer früher nebenberuflich eine gewerbliche Tätigkeit ausgeübt hat und diese nunmehr zur vollen Existenzgrundlage ausbauen will, kann ebensowenig Aufbauhilfe erhalten wie der Geschädigte, der einen landwirtschaftlichen Betrieb verloren hat.

Gliedert man die als beispielhaft genannte Summe von 1,1 Mill. DM nach den Personengruppen auf, so entfällt der Hauptanteil (251 Antragsteller mit rund 875 000 DM) auf die Flüchtlinge, die mit weitem Abstand vor den Sachgeschädigten, den Spätheimkehrern und den politisch Verfolgten rangieren. Eine Aufschlüsselung nach der Zweckbestimmung der 305 bewilligten Anträge ergibt, das fast die Hälfte (141) auf den Handel, etwa 30 v. H. (103) auf das Handwerk, etwa 12 v. H. (54) auf die freien Berufe und nur 7 auf die Industrie entfallen.

Zwei große Problemkreise sind mit der Aufbauhilfe verbunden: die Gewährung der Mittel überhaupt und die Sicherung der ausgeschütteten Beträge. Jeder Antragsteller muß zunächst den Verlust des Betriebes (oder den an ihm erlittenen Schaden) nachweisen, was in den meisten Fällen durch Erklärungen ehemaliger Nachbarn geschieht. Besitzt er bereits einen neuen Betrieb, hat er dessen Bilanzen vorzulegen; will er sich erst eine Existenz aufbauen, muß er ein bestimmtes Vorhaben glaubhaft machen. Die von einem Antragsteller gehegte Hoffnung: „Wenn ich dank der Aufbauhilfe einen PKW angeschafft habe, werde ich schon eine Vertretung bekommen“ genügt also nicht. Selbst wenn diese Unterlagen vollständig und einwandfrei vorhanden sind, bleiben noch eine Menge von Fragen offen. Wie soll der Geschädigte behandelt werden, der nicht einen eigenen, sondern einen gepachteten Betrieb verloren hat? Auch der gesetzliche Erbe eines verstorbenen Betriebsinhabers kann Aufbauhilfe erhalten: wie aber ist es, wenn der Neffe behauptet oder sogar nachweist, als Erbe vorgesehen gewesen zu sein? Kann ein politisch Verfolgter, der auf Grund landesrechtlicher Wiedergutmachungsvorschriften bereits abgefunden worden ist, dennoch aber die Voraussetzungen der Anweisung vom 28. April 1950 erfüllt, trotz § 76 Abs. 2 SHG Aufbauhilfe erhalten? Oder: ein Unterhaltshilfeempfänger, der infolge der niedrigen Inviliditätsgrenze des SHG (50 v. H.) „arbeitsunfähig“ ist, will sich eine neue Existenz gründen. Soll ihm Aufbauhilfe bewilligt werden? – Diese Fragen, von denen ein Teil bereits eine vorläufige Regelung erfahren hat, sind nur ein Ausschnitt aus den Problemen, vor die sich der Ausschuß in jeder Sitzung immer wieder gestellt sieht.

Weitere Voraussetzung einer Gewährung von Aufbauhilfe ist, daß der angegebene Verwendungszweck der Gelder produktiv ist: für die Beschaffung von Wohnraum und Grundstücken ist die Aufbauhilfe nicht gedacht, falls nicht die gewerbliche Zweckbestimmung hierbei das Dominierende ist. Besondere Vorsicht ist auch bei der Bewilligung von Mitteln zur Anschaffung von Kraftfahrzeugen geboten. PKW werden grundsätzlich auszuscheiden haben; aber auch bei Lieferwagen können Bedenken bestehen, wenn sie etwa als Grundlage für eine Existenz in dem ohnehin stark übersetzten ambulanten Handel dienen sollen.