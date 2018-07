Seit 1949 bestehen Bände deutscher Soldaten, einige, die sich mit Versorgungsfragen befassen, und andere, die der alten Kameradschaft des Waffenverbandes als Suchdienste, Hills- und Notgemeinschaften entsprossen. Mit dem Fortgang der Diskussion um deutsche Teilnahme an europäischer Verteidigung gewinnt ihre Stimme an Gewicht, obgleich aus der Millionenzahl ehemaliger Soldaten erst wenige Hunderttausend dem neuen Ruf, sich zu sammeln, gefolgt sind.

Wenn wir die vergeblichen Einigungsversuche der letzten Monate vermerken, so nur, um zu zeigen, was zu tun bleibt: Da sind zwei konkurrierende Bünde deutscher Soldaten, der „Bund versorgungsberechtigter ehemaliger Wehrmachtangehöriger“, der sich seit dem 29. Juli „Deutscher Soldatenbund“ nennt, und der Schutzbund ehemaliger deutscher Soldaten“ (BDS) mit weniger, aber jüngeren Mitgliedern und einem Organ, das „Deutsche Soldatenzeitung“ heißt. Verhandlungen, die eine Einigung beider Bände versprachen, sind vorläufig zu Ende gegangen.

Der Anspruch des zahlenmäßig größten, sorgsam aufgebauten „Soldatenbundes“, die Vertretung aller Organisationen ehemaliger Soldaten übernehmen zu dürfen, hat bei vielen loseren Bünden, bei den allen Mitgliedern der Division „Groß-Deutschland“ und den einstigen Fallschirmjägern beispielsweise kein freundliches Echo gefunden. Sie verweisen darauf, daß der

„Deutsche Soldatenbund“ überwiegend aus Pensionären bestehe. Dieser antwortet, daß eine mühselige und undankbare Arbeit im Gesamtinteresse geleistet worden sei, den Bund aufzubauen, der jetzt allen seine Türen geöffnet halte. Das übergewicht der Alten und die fehlende Bereitschaft der jüngeren, hier mitzuarbeiten, aber bleiben unbestritten.

Die Jüngeren und Aktiveren wollen Männer ihres Vertrauens an der Spitze sehen, Männer, die sie kennen, die in Hunger, Gefangenschaft und Erniedrigung ihren Rang bewährt haben. Sie haben die Vorstellung, daß man zunächst einmal einen „Ältestenrat deutscher Soldaten“ zusammenbringen müßte, dem die Vorbereitungen für eine Föderation aller Bünde überlassen werden sollten. Der Ältestenrat – so sagen diese Jüngeren – müßte die besten Namen, und, um Gottes willen, nicht zuerst Generale und Admirale umfassen.

Dieser Weg scheint tatsächlich erfolgversprechend. Er wäre geeignet, das Bedürfnis nach Aussprache und Klärung in möglichst großem Kreise zu befriedigen, Zweifel und Mißtrauen wegzuräumen. Die eigentlichen Organisationsprobleme könnten vertagt werden. Die Föderation könnte sich entwickeln. Jedem Bunde bliebe sein Eigenleben, und ob und wieweit er es zu bewahren versteht, das würde die Entwicklung lehren. E. Riggert