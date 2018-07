Inhalt Seite 1 — Die unerwünschte Rettung oder der Gesang des Adlers Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als der letzte Mann über die Reeling ins Rettungsboot hinunterkletterte, kroch Jean hervor. Er erhob sich, watete durch das kniehohe Wasser im Gang zwischen den Kajüten zur Treppe. Und während er zum Deck hinaufstieg, versuchte er zu pfeifen; aber als wenn dieser Laut seine Gefühle nicht stark genug zum Ausdruck bringen könnte, ging er zum Gesang über. Er muß merkwürdig ausgesehen haben in dem Chaos von zersplittertem Holz, verschobener Deckslast und zerrissenem Tauwerk, auf den Beinen stampfend mit den Bewegungen des Wracks.

Die Rettungsboote waren schon nichts mehr weiter als Punkte im Meer. Er hatte sie zum Narren gehalten! Gleich nach Marseille, wo er sich an Bord schlich, und dann Nacht für Nacht, wenn er sich mit Hilfe eines Schlüssels, der zum Kühlschrank paßte, ruhig mit Proviant versah, hatte er unter ihnen gelebt, ohne daß sie es ahnten. Er hatte zwischen der unerlaubt hoch zusammengestauten Deckslast gewohnt, im Lee vor den Schaumspritzern, der Sonne und den Blicken aller. Und er von allen an Bord hatte zuerst entdeckt, wie die Kisten und Ballen sich langsam, zu verschieben begannen – wie sie glitten, Zoll um Zoll, als der Sturm im Atlantischen Ozean einsetzte. Aber als blinder Passagier war er daran verhindert, ihnen sein Wissen mitzuteilen. Natürlich hätte er hervorkommen können, als die Mannschaft anfing, die Rettungsboote klarzumachen – sie hatten, ihn auch mitgenommen –, aber er zog es vor, zu bleiben, wo er war. Hier war er nun Herr! Unumschränkt und frei. In einem Abstand von weniger als einem Meter von der Meeresoberfläche. Ein Abstand, den die rollende See immer mehr verringerte.

Der Gesang machte ihm Appetit. Er ging in die Pantry und fand dort die Konserven, die er brauchte. Es fand sich noch ein Notspirituskocher, ein Dosenöffner, hermetische Behälter mit Butter, Kaffeebohnen und amerikanisches Bier – es war Essen da ungefähr bis in alle Ewigkeit, gut geschützt hinter der wasserdichten Kühlschranktür. Er zündete den Kocher an, öffnete einige Dosen und bereitete sich eine verschwenderische Mahlzeit. Dann öffnete er so viel Bierflaschen, wie er für nötig befand, und auf dem Küchentisch sitzend, die Füße im Wasser, aß und trank er, prostete sich selber zu – und sang wieder...

Doch plötzlich hörte er einen schnurrenden Laut. Er griff um die Türfüllung und lehnte sich hinaus. Es war die Deckslast, deren enormer Druck die Notbindungen gesprengt hatte, mit denen die Schiffsleute ihr Schiff zu retten versucht hatten. Nun plumpste alles über das Eisen der Reling, die zur Seite gedrückt wurde, als wären es Weidenzweige. Stück für Stück fiel ins Meer, während die Schaumspritzer turmhoch über dem Deck standen.

Der Mann hörte auf zu singen und fluchte häßlich, Er konnte nichts tun – ein Mann gegen all das Gewicht –, doch er ahnte, was geschehen würde; der Achtersteven hörte auf nach unten zu ziehen, er wurde von seinem unnormalen Druck befreit, und selbst wenn der Lastraum voller Wasser sein mochte, so war doch das Kentern wenigstens vorerst hinausgeschoben. Der Telegrafist hatte bis zum letzten Augenblick am Sender gesessen, es konnten jederzeit Flieger kommen, die Stelle markieren und zurückfliegen. Dann würde vom Hafen bei Kap Vicente Hilfe aussegeln, um zu retten, was zu retten war, und versuchen, das Wrack zur Küste zu schleppen. Und dann würde man ihn entdecken!

Er aß fertig, aber der Appetit war weg. Hinterher drehte er sich eine Zigarette und verstaute sich oben auf dem Kombüsendach. Das Vorderdeck ragte schon weniger hoch auf und begann Wasser zu nehmen – es rollte durch die offene Tür zum Unterdeck und vereinigte sich mit dem Wasser dort unten. Gleichzeitig aber begann der Wind abzuflauen. Es konnte zur Nacht ganz still werden, und wenn das Schiff die Wasser last aushalten konnte, würde es möglicherweise noch eine Weile zu schwimmen vermögen ... und in diesem Augenblick hörte er den Flieger. Er kreiste und ging tief herunter, schwang sich wieder hoch, es war ein Wasserflugzeug, das – wenn die Wellen sich geglättet hatten – wiederkommen und in einem Gummiboot eine Mannschaft an Bord schicken würde.

Doch noch war er Alleinherrscher in seinem zum Tode verurteilten Reich. Er holte sich einige nasse Decken aus der Kajüte des Kapitäns, trocknete sie im Wind und wickelte sich darin ein, als die Nacht kam. Er lag rücklings auf denn Dach und versuchte die Sterne zu zählen, die nach und nach hervorkamen; aber als es ihm gegen Mitternacht zu kalt wurde, ging er in die Besteckkajüte und machte sich auf dem Tisch einen Schlafplatz.