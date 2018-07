Die Nachfolgeinstitute der Berliner Filialgroß-Banken sind in Westberlin durchweg Töchter der westdeutschen Nachfolgeinstitute, also gewissermaßen Enkelinnen der in Berlin seit dem Einmarsch der Russen ruhenden Stammbanken. Da sie erst nach der letzten Berliner Währungsreform gegründet wurden, haben sie eine reguläre Kapitalausstattung und klare Rechtsform und konnten daher schon die Abschlüsse für ihr erstes volles Geschäftsjahr (1950) vorlegen. Je nach der Förderung durch ihre westdeutschen Mutterbanken und ihrer eigenen Initiative waren die Ergebnisse verschieden: Die Bilanzsummen bewegen sich zwischen 102 und 33 Mill. DM, die Einlagen zwischen 38 und 11 Mill. DM, die Debitoren zwischen 23 und 10 Mill. DM. Das sind noch keine großen Zahlen. Das Kreditgeschäft in Berlin lag aber fast fünf Jahre lang in Händen eines einzigen größeren Instituts, des Berliner Stadtkontors. Man kann sich daher vorstellen, welcher Anstrengungen es bedurfte, um in der ohnehin schwierigen Situation nach insgesamt fünfzehnmonatiger Tätigkeit auch nur 34 v. H. der Bilanzsumme des Stadtkontors (jetzt Berliner Bank AG), 40 v. H. ihrer Einlagen und 36 v. H. ihrer Debitoren zu erreichen. Dabei ist weiter zu berücksichtigen, daß die Nachfolgebanken sich in der Inanspruchnahme des Akzeptkredits größte Zurückhaltung auferlegt haben, während die Akzeptverbindlichkeiten der Berliner Bank AG immerhin fast 16 v. H. der Bilanzsumme ausmachen, Auch mit Rediskontierungen von Kundenwechseln bei der Berliner Zentralbank war die Berliner Bank weitherziger als die Nachfolgebanken. Nur ein Bilanzposten ist bei dieser Bank niedriger als bei den Nachfolgebanken: die Uraltguthaben und die Ausgleichsforderungen, die den Instituten zu ihrer Finanzierung gegeben wurden. Ohne die erst 1950 angelaufene Aufwertung der Uraltkonten – wäre allerdings eine auch nur bescheidene Aufwärtsentwicklung des Berliner Bankwesens im vergangenen und im laufenden Jahr unmöglich gewesen. Allerdings werden die Ausgleichsforderungen von der Berliner Zentralbank nur in geringem Umfange gekauft, so daß alle Banken mehr oder weniger eigene Mittel zur Deckung der Auszahlungsverpflichtungen heranziehen müssen; obendrein besteht die Gefahr, daß sie bei Besserung ihrer Liquidität die an die Berliner Zentralbank verkauften Ausgleichsforderungen „freiwillig“ zurücknehmen müssen. Alle vier Banken haben von der Pauschalwertberichtigung über den Rahmen eines Jahres hinaus Gebrauch gemacht. Ausfälle waren bisher geringfügig, allerdings sind die offenen Reserven noch sehr bescheiden. Wenn sich das laufende Jahr weiter günstig entwickelt und die Zinsspanne der höheren westdeutschen Marge angeglichen werden kann, so ist es möglich, daß Dividenden ausgeschüttet werden, die allerdings nur den westdeutschen Mutterbanken und dem Berliner Senat zufließen würden. Sa.