Man bietet Ihnen eine Stellung. Aber seien Sie vorsichtig.“ Das haben sich, für diese Woche, alle Wassermänner und -frauen zu merken. Aberauch dies: „Wenn man Sie durchaus engagieren will, sollten Sie schnell zugreifen.“

Die Sterne lügen gewiß nicht. Es ist nur schwer herauszubekommen, was sie meinen, und jedes der Wochenhoroskope gibt eine andere Deutung.

Man könnte denken, das kompromittiere die astrologischen Fachleute, die solche Horoskope stellen, und mache die Wassermänner und Löwen irre an der Sterndeutekunst. Aber nichts dergleichen ist zu beobachten. Im Gegenteil: immer noch, das kann man täglich sehen, schlägt der Leser zuerst die Seite auf, wo das Horoskop steht, sucht nach seinem Zeichen und überschlägt sich seine Chance. Steht sie für ihn ungünstig – macht nichts, das nächste Blättchen hat sicherlich von einer erfreulicheren Konstellation zu melden.

Hätte es vor zwanzig Jahren schon die Einrichtung der Zeitungshoroskope gegeben, dann wäre vielleicht ein Mann noch am Leben, der damals für die pharmazeutische und kosmetische Industrie ein aufgehender Stern war. Dieser glänzende Fachmann, erfinderische Organisator und großzügige Freund der Wissenschaften und Künste war ein junger Wallenstein des technischen Zeitalters: er glaubte, wie der Friedländer, an die Sterne und beschäftigte ständig einen Astrologen, der ihm vor jeder wichtigen Entscheidung raten mußte. Dieser Seni galt viel bei ihm, und als eines Tages nach einem akuten Krankheitsanfall der konsultierte Chirurg dem Industriellen eröffnete, es sei ein ernster Fall und er habe zu wählen zwischen einer Operation mit ungewissem Ausgang und einem sicheren Tode ohne Operation, da wurden die Sterne befragt. Sie antworteten: ein gewaltsamer Eingriff bringe höchste Gefahr, Stillhalten aber sei unbedenklich. Der Fabrikant verweigerte die Operation und war wenige Wochen später tot.

Vor so starkem, tödlichem Glauben sind die fleißigen Gazettenleser bewahrt. Sie haben mehrere Prognosen zur Auswahl, sie können vergleichen und sich die angenehmste aussuchen. Außerdem sorgt die Unverbindlichkeit der Formulierungen dafür, daß so leicht keiner den Wochenspruch der Sterne zu wörtlich auf seinen eigenen Fall beziehen wird.

Es gibt manche Leute, die rümpfen die Nase, wenn sie sehen, daß andere die Horoskopseiten studieren. „Wie kann man nur mit solchem Aberglauben seine Zeit verschwenden!“ sagen sie. Aber da ziehen sie viel zu ernste Saiten auf.

Viel mehr als früher ähnelt heute das Leben für die meisten Menschen dem Spiel in der Lotterie (oder im Fußball-Toto). Zu sehen, was „drin ist“, wird ihnen zu schwer gemacht. Sie kommen sich, selbst wie Kugeln im Roulette vor, die von magischer Hand bewegt werden. In diesem Wirbel auch nur den Schein eines Durchblicks zu haben, ist schon tröstlich.