Von W. Renner

Kürzlich waren Berichte über immunbiologische Behandlungserfolge, bei Krebskranken zu lesen, und dazu wurde behauptet, die medizinische Wissenschaft weigere sich, das Mittel zu prüfen, sie sei überhaupt neuen Therapien gegenüber nicht aufgeschlossen und beharre, sei es aus Trägheit, sei es aus Neid oder Mangel an Phantasie, auf alten Behandlungsmethoden.

Ist es nicht erstaunlich, daß die Erfinder eines derartig entscheidenden Mittels, das sie angeblich schon Jahre lang mit Erfolg anwenden, gar nicht den Wunsch haben, das Mittel den Krebskranken zugänglich zu machen, die in der Krankenkasse sind? Ja, ist es nicht geradezu unfaßbar, daß sie auf den Ruhm und das Geld verzichten, die ihnen zufließen würden, wenn sich das Medikament tatsächlich nach vorsichtiger und kritischer Prüfung als wirksam erweisen würde?

Als Röntgen 1895 seine die Körpersubstanz durchdringenden Strahlen fand, die auf einem Leuchtschirm das Innere abbildeten, dauerte es kein halbes Jahrzehnt, bis sich zahlreiche Ärzte trotz der gefährlichen, sehr kostspieligen und komplizierten Apparatur diese Erfindung zunutze machten. Ja, man fand bereits etwa zu derselben Zeit heraus, daß diese Strahlen Krebszellen vernichten können, und man benutzte sie hierzu. Man wandte sie an, ohne ihre Gefahren zu kennen, und zahlreiche Ärzte wurden Opfer der Röntgenstrahlen. Man hatte sie also im Grunde viel zu früh benutzt, man war nicht konservativ genug gewesen. Und doch wäre der Segen, den die Kranken aller Welt durch diese Strahlen erlebten, vielleicht um Jahrzehnte verzögert worden, wenn sich die Röntgenpioniere nicht geopfert hätten.

Auch der Siegeszug des Penicillins wie der der neuen Antibiotika Terramycin, Chloromycetin, Streptomycin und Aureomycin ging in so atemberaubendem Tempo vor sich, daß man kaum mehr abgrenzen konnte, was man wann nicht geben sollte. Alle diese Mittel waren einwickelt worden in Laboratorien, auf ihre wachstumshemmende Wirkung bei einer Unzahl von Bazillen geprüft, auf ihre Giftigkeit für den Menschen untersucht und dann erst für den Handel freigegeben worden. Ja, man hatte sogar bekannt gegeben, aus welchen Stoffen sie zu gewinnen waren, und nach welchen Prinzipien sie hergestellt wurden.

Als das Insulin entwickelt worden war, griff man es überall begeistert auf. Man versäumte sogar vielfach, die altbewährte Diätbehandlung weiterzukultivieren, und man brauchte etwa zehn Jahre, bis man die ideale Kombination des alten mit dem neuen erreicht hatte. Auch die Behandlung der früher mit fast absoluter Sicherheit tödlichen perniciösen Anämie mit Leber fand schnell einen solchen Widerhall, daß man anfing, alle Formen von Blutarmut mit Leber zu behandeln, und die alte Eisenbehandlung mußte sich regelrecht ihren Platz neu erobern.

Ein Beispiel, wie gefährlich die Aufnahmebereitschaft für gute neue Medikamente sein kann, zeigen die von Domagk gefundenen Sulfonamide. Durch zu niedrige Dosierung wurden in wenigen Jahrendie Heilergebnisse von 90 v. H. auf bis zu 30 v. H. verschlechtert. Man hatte durch falsche Anwendung resistente Bazillenstämme gezüchtet.