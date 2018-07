Inhalt Seite 1 — Moskaus Kriegspläne 1939 Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenn man eine Exkursion in das Gebiet der marxistischen politischen ökomonie unternehmen will, kann man die sowjetische Produktionsmittelindustrie in zwei Grundkategorien einteilen —: in die reine Rüstungsindustrie, die ausschließlich Kriegsmaterial produziert, und die übrige Industrie, die zwar eine Friedensindustrie ist, jedoch bereits so geplant wurde, daß sie von einem Augenblick zum anderen auf Rüstungsproduktion umgestellt werden kann. Es ist sehr schwer, die Grenze zwischen diesen beiden Kategorien genau festzulegen. Aber eins ist gewiß: Die offene Vorbereitung auf den Krieg war schon im September 1939 klar ersichtlich. Unklar war nur eins —: gegen wen dieser Krieg geführt werden sollte. Viele waren geneigt, anzunehmen, daß der Kreml gesonnen sei, gemeinsam mit Deutschland die Welt unter sich zu teilen. Die Ereignisse in Finnland, dem Baltikum und ßessarabien, die kurz darauf erfolgten, schienen diese Annahme Kreml bereits zu jener Zeit beschlossen, daß die Stunde für die aktive Lösung der außenpolitischen Aufgaben gekommen sei. Damals schon wurde die gesamte Kriegsmaschinerie des Kremls kampfbereit gemacht und lief auf vollen Touren. Die Freundschaft mit Deutschland wurde dem gleichen Zweck dienstbar gemacht. In Kronstadt trafen in Deutschland gekaufte U Boote ein. Das deutsche Erkennungszeichen "U" wurde durch das sowjetische "Scntsch" übermalt, nach dem die Marine sie "Schtschuki" (Hechte) benannte. Diese "U Boot Muster" dienten dazu, in aller Eile in Dutzenden auf den sowjetischen Werften nachgebaut zu werden. Ferner waren in Deutschland einige Linienschiffe bestellt, deren Artilleriebestückung in dem "Kirow" Werk in Leningrad hergestellt und montiert werden sollte. Diese Linienschiffe trafen jedoch nicht mehr rechtzeitig ein. Die Freundschaft immerhin war in vollem Gange.

schafts" Periode aber — das genaue Datum mögen die Historiker feststellen — erfolgte in den Beziehungen der "Hohen vertragschließenden Seiten" eine unerwartete Wendung: Der Appetit beider Partner war ins Unermeßliche gestiegen. Anscheinend war Hitler, berauscht von seinen Erfolgen, überzeugt, daß er durchaus imstande sei, die fetten Bissen auch ohne Mithilfe seines schnurrbärtigen Freundes zu verspeisen. Jeder sowjetische Generalstabsoffizier wird laut lachen, wenn jemand behauptet, der Oberfall Deutschlands auf die Sowjetunion sei für den Kreml überraschend gekommen. Dies mit um so größerer Berechtigung in Anbetracht der Tatsache, daß keine andere Regierung der Welt so gut über die Zustände in ihren Nachbarländern informiert ist wie der Kreml. Den Mythos vom unerwarteten "hinterlistigen Überfall" brauchte man, um die Mesalliance des Kremls nach außen hin zu rechtfertigen. Mehrere Wochen vor Eröffnung der Kampfhandlungen an der sowjetischdeutschen Front hörten viele Menschen in der Sowjetunion im englischen Rundfunk Meldungen über den Aufmarsch von 170 deutschen Divisionen an der Ostgrenze des Reiches. Und die unschuldigen Knäblein im Kreml sollen Watte in den Ohren gehabt haben? Wer nicht Radio hörte, las jedenfalls das offizielle TASS Dementi: "In der ausländischen Presse tauchen in letzter Zeit provokatorische Meldungen über eine Konzentrierung deutscher Truppen an der sowjetischen Grenze auf. TASS ist ermächtigt, auf Grund zuverlässiger Informationen zu erklären, daß diese Meldungen der ausländischen Presse völlig unbegründet und aus der Luft gegriffen sind Punktum! Die Sowjetmenschen kennen TASS viel tu gut, um nicht zu wissen, daß diese Meldung genau das Gegenteil von dem bedeutet, was sie sagt.

Der Kreml kannte die Kräfteverhältnisse ga iz genau; weit besser als das deutsche Oberkommando. Trotz der ungeheuren Kriegsvcrbereitungen wußte er sich dabei im Nachteil. Die einzige Chance zur Vermeidung einer Katastrophe bestand in der Zermürbung des Gegners durch einen langdauernden Krieg, in der Aisnutzung der unermeßlichen Weiten des_Landes und der materiellen und menschlichen Reserven Rußlands — in der Anwendung der alten Kutusowschen Strategie also, abgestimmt auf die Erfordernisse des modernen Krieges. Zu- jener Zeit wurde im Kreml die Politik der "anfänglichen Mißerfolge" beschlossen. Diese Art der Verteidigungsstrategie kam dem Lande teuer zu stehen, sie machte ungeheuerliche Opfer des Volkes unvermeidlich, sie stand in schroffstem Gegensatz zu der Vorkriegspropaganda des Kremls, in der immer wieder von einem "unblutigen Krieg auf fremder Erde" die Rede war. Natürlich durften diese Pläne nicht ruchbar werden. Sie waren das größte Geheimnis des Kremls seit Bestehen des Politbüros.

Bereits zu jener Zeit wurden die vorgesehenen Rückzugslinien in großen Zügen festgelegt, die mutmaßlichen Opferund die vorhandenen Reserven abgewogen; als äußersten Rückzugspunkt kennzeichnete man damals schon Stalingrad. Kaltblütig operierte man auf dem Papier mit Dutzenden von Millionen Menschenleben, mit den Ergebnissen von Arbeit, Schweiß und Blut einer ganzen Generation des riesigen Reiches. Die Mitglieder des Politbüros glaubten das Hanfseil um ihren Hals zu fühlen. Es galt, die eigene Haut zu retten. Der Preis . Ha! Wir halten uns an die materialistische Theorie! Damals schon wurde der Krieg in Phasen eingeteilt. Damals schon wurde genau berechnet, was für die "dritte Phase" in Reserve gehalten werden mußt. Alles übrige, alles, was für die "dritte Phase" entbehrlich schien, wurde dazu verurteilt, in der "zweiten Phase" geopfert zu werden. Als der Krieg ausbrach, wurden die Soldaten mit alten, völlig untauglichen Ausrüstungen aa die Front geschickt, es fehlte selbst an den unübertrefflichen Gewehren Muster 1891. Zur gleichen Zeit lagen Dutzende von Millionen kompletter, modernster Ausrüstungen, Gewehre und automatischer Waffen in sorgfältiger, zeitbeständiger Verpackung in plombierten Lagern — Dinge, die von vornherein für die "dritte Phase" des Krieges bestimmt waren.

In der "zweiten Phase" entsprach vieles nicht den Berechnungen des Kreml. Am meisten verrechnet hatte er sich in der Beurteilung der moralischen Verfassung des Volkes. Das russische Volk hat deutlich gezeigt, daß es nicht gewillt ist, seine Haut für das Politbüro zu Markte zu tragen. Die Moral der Truppen war viel schlechter als erwartet und daher die Verluste an Menschenmaterial viel höher. Man sah sich gezwungen, zu außergewöhnlichen Maßnahmen Zuflucht zu nehmen und den Krieg zu einem nationalpatriotischen vaterländischen Krieg zu erklären, um diese Fehlberechnung auszugleichen, Die Gebietsverluste hielten sich zwar ungefähr im Rahmen der "Pläne". Aber die Einhaltung dieser "Pläne" kostete viel mehr Menschenleben als angenommen. Die Materialverluste dagegen entsprachen den Berechnungen —: die zur Verteidigung eingesetzten Truppen bekamen nur veraltete Ausrüstungen und Waffen; "Ladenhüter" wurden abgestoßen, Flugzeuge und Panzer ältester Typen. Das neue, moderne Material wurde für die "dritte Phase" in Reserve gehalten. Das gleiche galt für das Menschenmaterial. Sechzigjährige Greise und Frauen wurden der Verteidigungsphase" zum Opfer gebracht, während die Reserven für die "dritte Phase", die "Angriffsphase", zur selben Zeit Gewehr bei Fuß im Fernen Osten auf ihren Einsatz warteten.

Im kritischen Augenblick trat ein neuer, günstiger Faktor in Erscheinung. Die westlichen Demokratien, während der Zeit der Stalin HitlerFreundschaft als erbitterte Feinde beschimpft, wurden jetzt wohl oder übel zu Verbündeten der Sowjetunion. Nun begann das große Spiel. Der Kreml erwies sich wenn nicht als klüger, so doch jedenfalls als schlauer. Es gelang ihm, seine eigenen Reserven zu verbergen und auf diese Weise von westlichen Demokratien riesengroße Hilfslieferungen zu erpressen.

Am Ende holte der Kreml überraschend seinen Trumpf hervor — die verborgen gehaltenen Reserven für die "dritte Phase" —, und der russische Bär blieb nicht nur am Leben, sondern ging als Sieger aus diesem Sjiel hervor.